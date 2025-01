Avaliação médica

Exames de diagnóstico por imagem

Para diagnosticar neuropatia óptica compressiva, o médico avalia a pessoa quanto à perda de visão e danos ao nervo óptico. Geralmente é necessário que um médico de olhos (optometrista ou oftalmologista) obtenha campos visuais e imagens do nervo óptico tiradas com uma câmera direcionada para a frente do olho. O nervo óptico pode estar inchado, pálido ou parecer normal. Uma neuroimagem (geralmente ressonância magnética [RM] do cérebro e das órbitas) é necessária para encontrar qualquer massa ou tumor que esteja pressionando o nervo óptico.