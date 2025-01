Considerações gerais sobre doenças do nervo óptico

Os pequenos fotorreceptores da retina (a superfície interna, na parte posterior do olho) percebem a luz e transmitem os impulsos até o nervo óptico. O nervo óptico de cada olho transmite impulsos ao cérebro, onde as informações visuais são interpretadas.

A lesão a um nervo óptico ou a um dos seus caminhos para o cérebro resulta em perda de visão. Numa estrutura do cérebro denominada quiasma óptico, cada nervo se divide e metade das suas fibras se cruza até o lado oposto. Devido a essa disposição anatômica, as lesões que ocorrem na via do nervo óptico provocam padrões específicos de perda de visão. Com a compreensão do padrão de perda de visão, muitas vezes, um médico pode determinar onde está o problema no caminho.