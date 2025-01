Os sintomas da esclerite incluem dor no olho (em geral dor profunda) que é frequentemente constante e suficientemente intensa para interferir no sono e reduzir o apetite. Os sintomas incluem dor no olho, irritação com aumento do lacrimejar e sensibilidade à luz intensa. Uma vermelhidão um tanto arroxeada ocorre em parte ou em todo o olho.

Não é comum, mas a inflamação pode ser tão grave que um orifício se forma no globo ocular (perfuração) e ocorre a perda da visão. Tal inflamação grave é chamada esclerite necrosante. As pessoas com esclerite necrosante costumam ter histórico de problemas como doenças autoimunes por muitos anos (por exemplo, artrite reumatoide, granulomatose com poliangeíte, poliarterite nodosa e policondrite recidivante) em outros órgãos do corpo.