Zeba A. Syed, MD
Campos de atuação e especialidades
Cornea and external diseases
Afiliações
Cornea Fellowship Co-Director
Wills Eye Hospital
Assistant Professor
Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Capítulos e comentários do manual
Capítulos
Doenças da conjuntiva e da esclera