Suplementos de tiamina

Todas as formas de deficiência de tiamina são tratadas com suplementos de tiamina. Geralmente são administrados por via oral. Se os sintomas forem graves, são administrados por via intravenosa. Uma vez que a deficiência de tiamina ocorre frequentemente na presença de outras deficiências de vitamina B, normalmente são administrados polivitamínicos por várias semanas. As pessoas são incentivadas a se alimentar de forma saudável e são aconselhadas a consumir de uma a duas vezes a dose recomendada diária de vitaminas. Elas não devem beber álcool.

A síndrome de Wernicke-Korsakoff, uma emergência médica, é tratada com altas doses de tiamina, administradas por via intravenosa ou por injeção no músculo (intramuscular) por vários dias. O uso de álcool deve ser interrompido.

Quando pessoas que podem ter uma deficiência de tiamina, sobretudo aquelas com transtorno relacionado ao uso de álcool, precisam ser alimentadas de forma intravenosa, elas recebem primeiramente suplementos de tiamina. Essas soluções intravenosas contêm glicose. Uma vez que a tiamina é necessária para processar (metabolizar) a glicose, a glicose pode desencadear ou piorar os sintomas de deficiência de tiamina. Administrar-lhes primeiramente suplementos de tiamina pode prevenir o desenvolvimento ou agravamento da síndrome de Wernicke-Korsakoff.

Com o tratamento, a maioria das pessoas se recupera completamente. Em algumas pessoas com síndrome de Wernicke-Korsakoff, alguns danos cerebrais são permanentes. Os sintomas de beribéri podem reaparecer anos depois de uma aparente recuperação.