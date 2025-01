Alimentação por sonda

Quando uma sonda de alimentação tem de ser inserida diretamente no estômago ou no intestino delgado, uma sonda de gastrostomia endoscópica percutânea (GEP) é frequentemente utilizada.

Antes de uma sonda GEP ser inserida, as pessoas recebem um sedativo e, às vezes, um analgésico, normalmente por via intravenosa. Para ajudar a colocar a sonda, os médicos primeiro inserem um tubo de visualização (um endoscópio) pela boca até o estômago ou intestino delgado. (Antes de inserir o endoscópio, os médicos podem borrifar um agente anestésico na parte posterior da garganta para suprimir a vontade de tossir ou de vomitar.) O endoscópio tem uma câmera na ponta, permitindo que os médicos vejam o interior do estômago e determinem onde inserir a sonda GEP. Os médicos, em seguida, fazer uma pequena incisão no abdômen e inserir a sonda GEP. As pessoas devem jejuar antes do procedimento, e a alimentação e a ingestão de líquidos são limitadas após a conclusão da endoscopia até que o reflexo de vômito retorne.

Se uma sonda GEP não puder ser inserida, um procedimento cirúrgico poderá ser utilizado para ajudar os médicos a inserir a sonda de alimentação diretamente no estômago ou no intestino delgado. Esse procedimento pode ser realizado em uma das seguintes maneiras: