honeypot link
skip to main content
Profissionais
Doentes
Manual MSD
Versão Saúde para a Família
ASSUNTOS MÉDICOS
VIVER COM SAÚDE
SINTOMAS
EMERGÊNCIAS
RECURSOS
COMENTÁRIO
SOBRE
ASSUNTOS MÉDICOS
VIVER COM SAÚDE
PÁGINA INICIAL
/
Sobre os Manuais MSD
/
Autores
/
malcolm k. robinson
/
Malcolm K. Robinson, MD
Afiliações
Associate Professor of Surgery
Harvard Medical School
Vice Chair of Surgery; Dir. Nutrition Support Service
Brigham and Women's Hospital
Capítulos e comentários do manual
Capítulos
Suporte nutricional