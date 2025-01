A alimentação intravenosa pode causar problemas relacionados com o cateter venoso central ou com a solução, assim como outros problemas. O porquê de alguns problemas ocorrerem ainda não é conhecido.

Podem ocorrer lesões durante a inserção do cateter. Por exemplo, um vaso sanguíneo, um nervo, ou um pulmão pode ser ferido.

Infecções são mais prováveis de ocorrer quando for feita uma incisão na pele, como é necessário para inserir um cateter, especialmente quando ele é deixado no lugar por bastante tempo. (Normalmente, a pele ajuda a evitar que os organismos que causam infecção entrem no corpo.) As infecções podem se espalhar para a corrente sanguínea, e essas infecções da corrente sanguínea podem dar origem a um quadro clínico grave chamado sepse. O uso de técnicas estéreis pode ajudar a prevenir infecções.

Às vezes, um coágulo de sangue é formado na veia em que está o cateter.

Podem ocorrer desequilíbrios e deficiências nutricionais durante a alimentação intravenosa. Níveis demasiadamente elevados (hiperglicemia) ou baixos demais (hipoglicemia) de açúcar no sangue (glicose) são relativamente comuns. As deficiências de certas vitaminas e minerais ocorrem raramente. Para identificar esses problemas, os médicos fazem exames de sangue para medir os níveis de glicose e minerais (eletrólitos). Eles ajustam a fórmula conforme necessário e verificam novamente os níveis de glicose e de eletrólitos periodicamente.

É possível que seja oferecida uma quantidade excessiva (hipervolemia) ou insuficiente de água. Um excesso de água (super-hidratação) pode fazer com que líquido se acumule nos pulmões, dificultando a respiração. Uma quantidade insuficiente de água resulta em desidratação. Desse modo, os médicos monitoram regularmente o peso da pessoa e a quantidade de urina excretada. Exames de sangue para medir a ureia podem ajudar os médicos a identificar a desidratação. Níveis desproporcionalmente elevados podem indicar desidratação. Para reduzir o risco de desequilíbrios hídricos, médicos ou profissionais de nutrição que trabalham com médicos calculam a quantidade de água necessária antes do início da alimentação e ajustam a quantidade conforme necessário.

Problemas devido a soluções que contêm gordura (lipídios) ocorrem ocasionalmente. Esses problemas incluem dificuldade respiratória, reações alérgicas, náuseas, dor de cabeça, dor nas costas, sudorese e tontura. Os níveis de gordura no sangue podem aumentar temporariamente, especialmente em pessoas com insuficiência renal ou insuficiência hepática. Em seguida, o fígado e/ou baço podem aumentar de tamanho, e as pessoas tendem a sangrar e apresentar equimoses mais facilmente ou desenvolver infecções com mais frequência. Bebês prematuros com síndrome do desconforto respiratório ou outros distúrbios pulmonares, em particular, correm risco de apresentar esses problemas. Para tentar evitar ou minimizar esses problemas, os médicos podem retardar ou interromper a solução temporariamente ou permanentemente.

Problemas no fígado podem se desenvolver em pessoas de qualquer idade, mas são mais comuns entre os bebês, especialmente os prematuros (porque o fígado não está totalmente desenvolvido). Os médicos fazem exames de sangue para medir os níveis de enzimas hepáticas e, assim, avaliar o funcionamento do fígado. Usar uma solução que contenha óleo de peixe pode ajudar. Se o fígado estiver aumentado e dolorido, a quantidade de calorias será reduzida. Caso problemas hepáticos venham a se desenvolver em lactentes, pode haver um acúmulo de amônia no sangue. No caso de acúmulo de amônia, os sintomas podem incluir lentidão, convulsões e espasmos musculares. Dar à criança um suplemento de aminoácidos (arginina) pode corrigir esse problema.

A densidade óssea pode diminuir se a alimentação intravenosa durar mais de 3 meses. Isso pode resultar em osteoporose ou osteomalacia (devido a uma deficiência de vitamina D). Esses distúrbios podem causar dor intensa nas articulações, pernas e costas se avançarem.

Problemas na vesícula biliar podem se desenvolver ou piorar quando a vesícula biliar estiver inativa, como pode ocorrer durante a alimentação intravenosa. Substâncias (como o colesterol) que são normalmente processadas e passam através da vesícula biliar podem se acumular, formando cálculos biliares ou lama biliar. Os cálculos podem bloquear um duto, causando inflamação (colecistite). Aumentar a quantidade de gordura na solução e não administrar açúcar durante algumas horas por dia pode estimular as contrações na vesícula biliar e, assim, ajudar a expelir as substâncias acumuladas. Dar alimentos por via oral ou através de uma sonda inserida no nariz também pode ajudar. Medicamentos, como metronidazol, ácido ursodesoxicólico, fenobarbital ou colecistoquinina, podem ser usados para estimular a atividade da vesícula biliar.