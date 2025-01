Carboidratos, proteínas e gorduras

O índice glicêmico é uma maneira de classificar os alimentos com base em quão rapidamente o consumo de seus carboidratos aumenta os níveis de glicose no sangue. Os valores variam de 1 (mais lento) a 100 (mais rápido, o índice da glicose pura). Porém, a velocidade na qual o nível realmente aumenta também depende dos outros alimentos ingeridos no mesmo momento e de outros fatores.

O índice glicêmico tende a ser menor para os carboidratos complexos do que para os carboidratos simples, mas há exceções. Por exemplo, a frutose (o açúcar do tipo carboidrato simples presente nas frutas) tem um baixo índice glicêmico.

Os fatores abaixo também influenciam o índice glicêmico de um alimento:

Processamento: Alimentos processados, refinados ou bem moídos tendem a ter um índice glicêmico maior.

Tipo de amido: Diferentes tipos de amido são absorvidos de diferentes formas. Por exemplo, o amido de batata é digerido e absorvido na corrente sanguínea de maneira relativamente rápida. A digestão e a absorção do amido na cevada são muito mais lentas.

Teor de fibras: Quanto mais fibras um alimento tiver, mais difícil será a digestão. Como resultado, a absorção do açúcar na corrente sanguínea é muito mais lenta.

Amadurecimento da fruta: Quanto mais madura a fruta, mais açúcar ela contém, e maior é o seu índice glicêmico.

Nível de gordura ou ácido: Quanto mais gordura ou ácido um alimento tiver, mais lenta será a sua digestão e mais lenta será a absorção dos açúcares na corrente sanguínea.

Preparo: O modo de preparo de um alimento pode influenciar a velocidade na qual este alimento é absorvido na corrente sanguínea. Geralmente, cozinhar ou moer o alimento aumenta seu índice glicêmico porque esses processos facilitam a digestão e a absorção do alimento.

Outros fatores: A maneira pela qual o organismo processa os alimentos varia conforme a pessoa, afetando a velocidade na qual os carboidratos são convertidos em açúcar e absorvidos. O fato de o alimento ser bem mastigado ou não e se foi engolido muito rapidamente também influenciam.

O índice glicêmico é considerado importante porque os carboidratos que aumentam rapidamente os níveis de açúcar no sangue (aqueles com alto índice glicêmico) também aumentam rapidamente os níveis de insulina. O aumento no nível de insulina pode dar origem a uma baixa concentração de glicose no sangue (hipoglicemia) e fome, que tendem a causar um consumo excessivo de calorias e um aumento do peso. No entanto, os especialistas em nutrição não acreditam mais que comer alimentos com baixo índice glicêmico ajuda as pessoas a perder peso.

Os carboidratos com baixo índice glicêmico não aumentam muito os níveis de insulina. Consequentemente, as pessoas se sentem satisfeitas por mais tempo após a ingestão de alimentos. O consumo de carboidratos com baixo índice glicêmico também tende a causar níveis de colesterol mais saudáveis e reduz o risco de obesidade e de diabetes mellitus e, nas pessoas com diabetes, reduz o risco de elas apresentarem complicações causadas pelo diabetes.

Apesar da associação entre alimentos com baixo índice glicêmico e melhores quadros clínicos, o uso do índice para selecionar os alimentos não significa uma dieta saudável. Por exemplo, o índice glicêmico de batata chips e de alguns doces – opções não saudáveis – é menor do que o índice de alguns alimentos saudáveis, como arroz integral. Alguns alimentos com alto índice glicêmico contêm vitaminas e minerais importantes. Dessa forma, esse índice deve ser usado apenas como um guia geral para selecionar os alimentos.