honeypot link
skip to main content
Profissionais
Doentes
Manual MSD
Versão Saúde para a Família
ASSUNTOS MÉDICOS
VIVER COM SAÚDE
SINTOMAS
EMERGÊNCIAS
RECURSOS
COMENTÁRIO
SOBRE
ASSUNTOS MÉDICOS
VIVER COM SAÚDE
PÁGINA INICIAL
/
Sobre os Manuais MSD
/
Autores
/
shilpa n bhupathiraju
/
Shilpa N Bhupathiraju, PhD
Afiliações
Assistant Professor of Medicine and Associate Epidemiologist
Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital
Assistant Professor of Nutrition
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Capítulos e comentários do manual
Capítulos
Considerações gerais sobre a nutrição
Desnutrição