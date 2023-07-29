honeypot link
Sobre os Manuais MSD
Autores
frank hu
Frank Hu, MD, MPH, PhD
Afiliações
Chair, Department of Nutrition; Fredrick J. Stare Professor of Nutrition and Epidemiology
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Capítulos e comentários do manual
Capítulos
Considerações gerais sobre a nutrição
Desnutrição