Síndromes neoplásicas endócrinas múltiplas (NEM)

A pessoa com síndrome neoplásica endócrina múltipla do tipo 1 apresenta tumores ou crescimento e atividade excessivos em duas ou mais das glândulas a seguir:

Glândulas da paratireoide (pequenas glândulas localizadas próximas da tireoide, na base do pescoço)

O pâncreas

A glândula hipófise

As glândulas adrenais (menos frequentemente afetadas)

Quase todas as pessoas com síndromes neoplásicas endócrinas múltiplas do tipo 1 têm tumores da glândula da paratireoide. A maioria dos tumores não é maligna, mas fazem com que as glândulas produzam uma quantidade muito maior de hormônio da paratireoide (hiperparatireoidismo primário). O excesso de hormônio da paratireoide normalmente eleva os níveis de cálcio no sangue e, às vezes, provoca cálculos renais.

Muitas pessoas (entre 30% e 90%) com a NEM tipo 1 também apresentam tumores das células produtoras de hormônios (células das ilhotas) do pâncreas (também chamados de tumores pancreáticos neuroendócrinos).

Mais de metade dos tumores de células das ilhotas produz gastrina em excesso, o que estimula o estômago a produzir ácido em excesso. A pessoa com tumores produtores de gastrina geralmente apresenta úlceras pépticas que frequentemente sangram, sofrem rupturas (perfurações) e vertem o conteúdo no estômago no abdômen ou bloqueiam o estômago. Os níveis elevados de ácido normalmente interferem na atividade das enzimas do pâncreas e resultam em diarreia e fezes gordurosas e malcheirosas (esteatorreia). Alguns desses tumores produzem níveis elevados de insulina e, consequentemente, níveis muito baixos de açúcar no sangue (hipoglicemia), sobretudo se a pessoa não tiver se alimentado por várias horas. Os tumores remanescentes de células das ilhotas podem produzir outros hormônios, tal como o polipeptídeo intestinal vasoativo, que pode causar diarreia grave e levar à desidratação. Alguns tumores de células das ilhotas não produzem hormônios.

Alguns dos tumores de células das ilhotas são cancerosos e, ocasionalmente, podem propagar-se (metástases) para outras partes do corpo. Em pessoas que apresentam NEM tipo 1, os tumores cancerosos de células das ilhotas tendem a crescer mais lentamente que os tumores cancerosos de células das ilhotas que se desenvolvem em pessoas que não apresentam essa doença.

Algumas pessoas com NEM tipo 1 desenvolvem tumores na glândula hipófise. Alguns desses tumores produzem o hormônio prolactina, que causa alterações menstruais e, frequentemente, secreção das mamas (galactorreia) em mulheres que não estão amamentando e diminuição do desejo sexual e disfunção erétil (impotência) em homens. Outros tumores produzem o hormônio do crescimento e levam à acromegalia. Uma pequena porcentagem de tumores hipofisários produz corticotrofina, que hiperestimula as glândulas adrenais e faz com que elas produzam níveis elevados de hormônios corticosteroides, causando a síndrome de Cushing. Alguns tumores hipofisários não produzem hormônios. Alguns tumores hipofisários causam dores de cabeça, visão prejudicada e redução da função da hipófise devido à pressão exercida contra as partes mais próximas do cérebro.

Algumas pessoas com a NEM tipo 1 apresentam tumores ou ocorre crescimento e atividade excessivos das glândulas adrenais. Uma pequena porcentagem de pessoas apresenta um tipo diferente de tumor, denominado tumor carcinoide. Algumas pessoas também apresentam massas não cancerosas logo abaixo da pele.

As mulheres com NEM tipo 1 podem ter um risco maior de ter câncer de mama.