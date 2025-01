A síndrome IPEX é uma doença autoimune hereditária rara que causa a disfunção de várias glândulas endócrinas (produtoras de hormônio) e a inflamação do intestino

(consulte também Síndrome de deficiência poliglandular).

As glândulas endócrinas são órgãos que secretam um ou mais hormônios específicos. É possível que a síndrome IPEX esteja relacionada a uma reação autoimune, na qual as defesas imunológicas do organismo erroneamente atacam as células do próprio corpo.

O distúrbio recebe esse nome devido a seus sintomas mais comuns. IPEX significa

Desregulação I mune (problemas com o sistema imunológico)

P oliendocrinopatia (distúrbios de mais de uma glândula endócrina)

E nteropatia (doença intestinal)

Ligada ao X (o gene defeituoso está localizado no cromossomo X)

A doença afeta principalmente meninos, porque ela é herdada por meio de um gene recessivo ligado ao cromossomo X. O gene defeituoso está presente no cromossomo X, que é um dos cromossomos sexuais. As meninas têm dois cromossomos X; assim, se um cromossomo X tiver o gene defeituoso, a menina ainda tem outro cromossomo X em que o gene está funcionando. Os meninos têm apenas um cromossomo X; assim, se eles herdarem o gene defeituoso da mãe, eles desenvolvem a doença.

A síndrome IPEX se manifesta por meio de um aumento grave dos linfonodos, amígdalas, adenoides e baço, diabetes mellitus tipo 1, manchas avermelhadas e irritadas na pele (eczema), alergias alimentares e infecções. A enteropatia causa diarreia persistente.

O diagnóstico é sugerido pelos sintomas da criança e pelos achados de um exame físico. O médico usa o resultado de exames genéticos para confirmar o diagnóstico. É possível que a realização do exame genético também seja recomendada aos parentes de meninos com o gene defeituoso.

Se não for tratada, a síndrome IPEX normalmente é fatal durante o primeiro ano de vida. O transplante de células-tronco pode prolongar a vida e diminuir alguns dos sintomas das doenças autoimunes.