Jennifer M. Barker, MD
Campos de atuação e especialidades
- Pediatrics, Pediatric Endocrinology
Educação
- Medical School: Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD
- Residency: Pediatrics, University of Colorado (Children's Hospital Colorado), Aurora, CO
- Fellowship: Pediatric Endocrinology, University of Colorado (Children's Hospital Colorado)
Certificados
- American Board of Pediatrics
- American Board of Pediatrics – Pediatric Endocrinology
Selecionar prêmios, realizações e publicações
- Over 40 articles in peer-reviewed journals
