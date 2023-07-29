skip to main content
Jennifer M. Barker, MD

Campos de atuação e especialidades

  • Pediatrics, Pediatric Endocrinology

Afiliações

Educação

  • Medical School: Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD
  • Residency: Pediatrics, University of Colorado (Children's Hospital Colorado), Aurora, CO
  • Fellowship: Pediatric Endocrinology, University of Colorado (Children's Hospital Colorado)

Certificados

  • American Board of Pediatrics
  • American Board of Pediatrics – Pediatric Endocrinology

Selecionar prêmios, realizações e publicações

  • Over 40 articles in peer-reviewed journals

