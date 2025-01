Síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético (SIADH)

A síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético surge quando o hormônio antidiurético (vasopressina) é secretado em excesso pela hipófise em algumas situações inadequadas, fazendo com que o organismo retenha líquido e reduza os níveis de sódio no sangue por diluição.

(consulte também Considerações gerais sobre eletrólitos e Considerações gerais sobre a função do sódio no organismo).

A vasopressina (também chamada de hormônio antidiurético) ajuda a regular a quantidade de água no corpo ao controlar quanta água é excretada pelos rins. A vasopressina diminui a excreção de água pelos rins. Assim, uma quantidade maior de água é retida no organismo, diluindo os níveis de sódio no organismo. A presença de níveis baixos de sódio no sangue é denominada hiponatremia.

A hipófise adequadamente produz e libera vasopressina quando o volume de sangue (quantidade de líquido nos vasos sanguíneos) ou a pressão arterial cai ou quando os níveis de eletrólitos (tais como o sódio) ficam excessivamente altos.

A secreção de vasopressina é denominada inapropriada se ocorrer quando

O volume de sangue está normal ou elevado

A pressão arterial está normal ou elevada

As concentrações de eletrólitos estão baixas

Outros motivos apropriados para a liberação de vasopressina não estiverem presentes

Quando a vasopressina é liberada nessas situações, o organismo retém muito mais líquido e os níveis de sódio no sangue diminuem.

Causas de SIADH Muitos quadros clínicos aumentam o risco de desenvolvimento de SIADH. A SIADH pode surgir quando a vasopressina é produzida fora da hipófise, como ocorre em alguns tipos de câncer de pulmão e outros. A SIADH é comum em idosos e bastante comum em pessoas que estão internadas no hospital. A SIADH apresenta uma extensa lista de possíveis causas que normalmente requerem exames adicionais para detecção. Tabela O que causa a SIADH? Tabela

Sintomas da SIADH Os sintomas da SIADH tendem a ser aqueles relacionados aos baixos níveis de sódio no sangue (hiponatremia) que a acompanham. Os sintomas incluem lentidão e confusão.

Diagnóstico da SIADH Exames de sangue e urina O médico suspeita que a pessoa tem SIADH quando ela apresenta hiponatremia que não pode ser explicada por outros fatores, tais como dor, estresse, exercício extenuante, alto nível de glicose no sangue e determinadas doenças cardíacas, da tireoide, renais ou das glândulas suprarrenais, que podem diminuir o volume de sangue e adequadamente estimular a liberação de vasopressina pela hipófise. Exames de sangue e urina são feitos para medir os níveis de sódio e potássio e para determinar a concentração do sangue e da urina (osmolalidade). O médico também descarta outras possíveis causas de excesso de vasopressina (tais como dor, tensão, medicamentos ou câncer). Após a SIADH ter sido diagnosticada, o médico tenta identificar a causa e tratá-la de modo que os níveis de sódio retornem lentamente ao normal.