Considerações gerais sobre a função do sódio no organismo

O sódio é um dos eletrólitos do corpo, que são minerais de que o corpo necessita em quantidades relativamente grandes. Os eletrólitos carregam uma carga elétrica quando dissolvidos em líquidos corporais como o sangue (consulte também Considerações gerais sobre eletrólitos).

A maioria do sódio do corpo está situada no sangue e no líquido que circunda as células. O sódio ajuda o organismo a manter um equilíbrio hídrico normal (consulte A água no corpo). O sódio desempenha um papel importante na função normal de nervos e músculos.

O sódio entra no corpo por meio de alimentos e bebidas e é eliminado principalmente no suor e na urina. Os rins saudáveis mantêm um nível de sódio constante no organismo por meio do ajuste da quantidade excretada na urina. Quando o consumo e a perda de sódio não estão equilibrados, a quantidade total de sódio presente no corpo é afetada. É possível que a quantidade (concentração) de sódio no sangue esteja

Muito baixa (hiponatremia)

Muito alta (hipernatremia)

Controle do volume de sangue A quantidade total de sódio no corpo afeta a quantidade de líquido no sangue (volume de sangue) e em torno das células. O corpo monitora continuamente o volume de sangue e as concentrações de sódio. Quando o volume de sangue ou a concentração de sódio ficam excessivamente altos, os sensores localizados no coração, nos vasos e nos rins detectam o aumento e estimulam os rins para aumentar a excreção de sódio, de modo a retornar o volume de sangue ao normal. Quando o volume de sangue ou a concentração de sódio se torna muito baixo(a), os sensores ativam mecanismos para aumentar o volume de sangue. Estes mecanismos incluem: Os rins estimulam as glândulas adrenais a secretar o hormônio aldosterona. A aldosterona faz com que os rins retenham sódio e excretem o potássio. Quando o sódio é retido, menos urina é produzida, o que acaba fazendo com que o volume de sangue aumente.

A hipófise secreta vasopressina (às vezes chamado hormônio antidiurético). A vasopressina faz com que os rins conservem água.