Gigantismo e acromegalia

É possível que também sejam usados medicamentos para tratar níveis elevados de hormônio do crescimento. Estão disponíveis medicamentos que atuam sobre o tumor para suprimir a secreção do hormônio do crescimento e medicamentos que impedem a interação entre o hormônio do crescimento e seu receptor. Os dois tipos de medicamentos reduzem os sintomas relacionados à secreção excessiva do hormônio do crescimento.

A escolha do medicamento é individualizada para a pessoa que está sendo tratada, mas a maioria das pessoas recebe tratamento com uma classe de medicamentos chamada ligantes do receptor de somatostatina, que reduzem a secreção do hormônio do crescimento, reduzindo, assim, a produção de IGF-1. Em muitos casos, esses medicamentos também reduzem o tamanho do tumor. Esses medicamentos incluem a octreotida, a lanreotida e a pasireotida. Eles costumam ser administrados uma vez por mês.

O pegvisomanto, um bloqueador do receptor do hormônio do crescimento, também é usado para tratar a acromegalia. Ele pode ser útil para pessoas que não respondem aos medicamentos análogos da somatostatina. Ele reduz a produção de IGF-1 ao interferir com a ação do hormônio do crescimento proveniente do tumor. Ele é administrado na forma de uma injeção subcutânea diária e é eficaz para a maioria das pessoas quando a dose é aumentada até chegar a níveis adequados.

Ocasionalmente, a cabergolina é usada para tratar a acromegalia, especialmente em casos mais leves, quando a concentração sérica de IGF-1 não está muito acima do normal. Esse medicamento não é tão eficaz quanto os ligantes do receptor de somatostatina, mas uma vez que ele é tomado por via oral em vez de injeção, é possível que algumas pessoas o prefiram.

Todos esses medicamentos são eficazes no controle da acromegalia em muitas pessoas, desde que eles sejam tomados de modo contínuo; entretanto, eles não têm efeito curativo.