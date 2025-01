Estadiamento do linfoma de Hodgkin

Estudos diagnósticos por imagem

Às vezes, biópsia da medula óssea

Antes de se iniciar o tratamento, os médicos precisam determinar em que medida o linfoma se espalhou, ou seja, o estágio da doença. A escolha do tratamento e o resultado esperado do tratamento (prognóstico) dependem de uma variedade de fatores, incluindo o estágio. Um exame inicial pode detectar somente um único linfonodo aumentado, mas procedimentos para averiguar se e para onde o linfoma se disseminou (determinação do estágio) podem detectar uma doença consideravelmente mais avançada.

A doença é classificada em quatro estágios, com base na extensão da sua disseminação (I, II, III ou IV). Quanto mais alto o número, mais o linfoma se espalhou. A doença em estágio limitado inclui os estágios I e II. A doença em estágio avançado inclui os estágios III e IV. Nos estágios I e II, se o linfoma de Hodgkin estiver presente em um órgão fora do sistema linfático, ele é classificado como estágio IE ou IIE. Doença volumosa é o termo utilizado quando há uma massa no tórax com mais de 10 cm (cerca de 4 polegadas) de diâmetro.

Os quatro estágios têm subdivisões baseadas na ausência (A) ou presença (B) de um ou mais dos seguintes sintomas:

Febre inexplicada (mais de 37,5° C por três dias consecutivos)

Suores noturnos

Perda inexplicada de mais de 10% do peso corporal nos seis meses anteriores

Diz-se, por exemplo, que uma pessoa com linfoma de estágio II e que apresentou suores noturnos tem o estágio IIB de linfoma de Hodgkin.

São usados diversos procedimentos para se determinar o estágio ou avaliar o linfoma de Hodgkin. Exames de sangue básicos, incluindo exames de função hepática e renal, exames para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e infecção por hepatite B e por hepatite C e tomografia computadorizada (TC) combinada com tomografia de emissão de pósitrons (positron emission tomography, PET) do pescoço, tórax, abdômen e pelve são exames padrão.

PET-TC combinadas é a técnica mais sensível para determinar o estágio do linfoma de Hodgkin e para avaliar a resposta da pessoa ao tratamento. Visto que o tecido vivo pode ser identificado em uma PET, os médicos podem utilizar esta técnica de imagem para distinguir entre tecido cicatrizado e linfoma de Hodgkin ativo após a pessoa ter finalizado o tratamento (ainda que a PET nem sempre seja precisa porque também pode ser detectada inflamação na PET).

Se um exame por PET-TC combinadas não estiver disponível, em vez dele são feitos exames de TC por contraste do pescoço, tórax, abdômen e pelve, bem como uma biópsia da medula óssea. Outros exames, tais como imagem por ressonância magnética (RM) do cérebro ou da medula espinhal são realizados, se houver presença de sintomas do sistema nervoso.

A maioria das pessoas com linfoma de Hodgkin não precisa de cirurgia para se determinar se o distúrbio se espalhou para o abdômen, devido à precisão do PET e ao fato de que todas as pessoas recebem quimioterapia, a qual trata o linfoma independentemente de onde esteja localizado.