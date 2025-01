Telangiectasia hemorrágica hereditária (THH)

Muitas pessoas com telangiectasia hemorrágica hereditária apresentam conexões anormais entre uma artéria e uma veia (malformação arteriovenosa [MAV]). Essas conexões anormais podem desviar o sangue para fora de alguns tecidos, privando-os de oxigênio. Por exemplo, as MAVs que se desenvolvem no cérebro ou na medula espinhal podem causar convulsões, acidente vascular cerebral ou paralisias, e as que ocorrem no fígado podem causar insuficiência hepática. O desvio do sangue e a anemia devido ao sangramento podem fazer o coração trabalhar mais, levando à insuficiência cardíaca. Se a MAV estiver localizada em um pulmão, o sangue passa através dos pulmões sem receber oxigênio suficiente e a pessoa pode sentir falta de ar, cansaço ou sua pele pode adquirir uma aparência azulada. Uma MAV no pulmão também pode permitir que pequenos coágulos migrem para o cérebro, resultando em acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório.

Exemplos de telangiectasia hemorrágica hereditária Telangiectasia hemorrágica hereditária (face) Esta fotografia mostra uma vista aproximada da face de uma pessoa com vasos sanguíneos diminutos visíveis (telangiectasias), causados por telangiectasia hemorrágica hereditária. ... leia mais DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Telangiectasia hemorrágica hereditária (boca) Esta fotografia mostra vasos sanguíneos diminutos visíveis (telangiectasia) nos lábios, na língua e ao redor da boca nessa pessoa com telangiectasia hemorrágica hereditária. ... leia mais Com permissão do editor. De Deitcher S. em Atlas of Clinical Hematology. Editado por JO Armitage. Filadélfia, Current Medicine, 2004. Telangiectasias na mão DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY