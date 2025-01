Trombocitemia essencial

Complicações sérias são raras, mas podem trazer risco à vida.

Pode haver formação de coágulos de sangue em praticamente todos os vasos sanguíneos. A presença de coágulos sanguíneos em vasos sanguíneos de grande porte pode afetar as pernas (causando trombose venosa profunda), o cérebro (causando acidente vascular cerebral), o coração (causando ataque cardíaco) ou os pulmões (causando embolia pulmonar). Coágulos de sangue em vasos sanguíneos diminutos podem afetar os olhos, o cérebro e a pele.

Também pode ocorrer hemorragia excessiva. Embora se possa considerar que o aumento do número de plaquetas sempre causará coagulação excessiva do sangue, um número muito elevado de plaquetas pode, na verdade, causar sangramento por afetar outras partes do sistema de coagulação do organismo.