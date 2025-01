As pessoas que sofrem de policitemia vera geralmente não apresentam sintomas durante anos. Os sintomas iniciais costumam ser

Fraqueza

Cansaço

Dor de cabeça

Tontura ou sensação de desmaio iminente

Falta de ar

Suores noturnos

Coceira após banho de chuveiro ou banheira

A visão pode ficar distorcida e as pessoas podem apresentar pontos cegos ou ver cintilações de luz (causadas por enxaqueca ocular).

As pessoas podem apresentar hemorragia do trato digestivo ou das gengivas e mais hemorragia do que o esperado devido a pequenos cortes.

A pele, sobretudo a da face, pode ficar avermelhada ou manchada. As pessoas podem apresentar prurido em todo o corpo, especialmente depois do banho. As pessoas podem apresentar vermelhidão e sensação de queimação nas mãos e nos pés (eritromelalgia). Mais raramente, podem sentir dor óssea.

Às vezes, um coágulo sanguíneo causa os primeiros sintomas. O aumento dos glóbulos vermelhos na policitemia vera torna o sangue mais espesso e mais propenso a coagular mais que o normal. Um coágulo pode se formar em praticamente qualquer vaso sanguíneo, incluindo os dos braços, das pernas (o que causa trombose venosa profunda), do coração (o que causa um ataque cardíaco), do cérebro (o que causa acidente vascular cerebral) ou dos pulmões (o que causa embolia pulmonar). Os coágulos sanguíneos também podem bloquear vasos sanguíneos que drenam sangue do fígado (síndrome de Budd-Chiari), principalmente em mulheres jovens.

Em algumas pessoas, ocorre um aumento no número de plaquetas (partículas semelhantes a células no sangue que ajudam o organismo a formar coágulos) (trombocitemia). Embora se possa considerar que o aumento do número de plaquetas sempre causará coagulação excessiva do sangue, um número muito elevado de plaquetas em pessoas com policitemia vera pode, na verdade, causar sangramento por afetar outras partes do sistema de coagulação do organismo.

Em algumas pessoas, pode surgir deficiência de ferro.

O fígado e o baço podem aumentar de tamanho à medida que ambos os órgãos começam a produzir células sanguíneas (consulte também baço aumentado). À medida que o fígado e o baço aumentam de tamanho, pode se desenvolver uma sensação de plenitude abdominal. A dor pode se intensificar repentinamente, caso um coágulo se forme em vasos sanguíneos do fígado ou do baço, causando a morte de partes dele.

O excesso de glóbulos vermelhos pode se associar a úlceras gástricas, gota e cálculos renais. Em casos raros, a policitemia vera se transforma em leucemia.