Alguma combinação de diversos tipos de medicamentos (por exemplo, corticosteroides com um dos agentes imunomoduladores talidomida, lenalidomida ou pomalidomida e/ou inibidores do proteassoma bortezomibe, carfilzomibe ou ixazomibe ou o inibidor de exportação nuclear selinexor). Além disso agentes quimioterápicos tradicionais também podem ser usados em combinação com esses tipos de medicamentos.

Anticorpos monoclonais (por exemplo, elotuzumabe, isatuximabe e daratumumabe), mais frequentemente combinados com corticosteroides e um agente imunomodulador ou inibidor do proteassoma

Possivelmente transplante de células-tronco (também chamado transplante de células hematopoiéticas)

Possivelmente radioterapia para tratar dor óssea

Tratamento das complicações

O mieloma múltiplo continua a ser incurável apesar dos significativos avanços no tratamento. O tratamento tem como objetivo prevenir ou aliviar sintomas e complicações, destruindo os plasmócitos anômalos e retardando a progressão da doença.

O tratamento normalmente não começa até a pessoa desenvolver sintomas ou complicações, embora também possa ser necessário iniciar o tratamento em determinadas pessoas com características de alto risco que estão assintomáticas e não apresentam complicações evidentes. Essas características de alto risco incluem maior extensão da doença, níveis sanguíneos de certas proteínas e anomalias genéticas específicas nas células tumorais.

Diversos medicamentos costumam ser usados para retardar o avanço do mieloma múltiplo por meio da destruição de plasmócitos anormais. Os médicos utilizam diferentes combinações de medicamentos, dependendo das características do mieloma e se as pessoas são elegíveis ou não para o transplante de células-tronco. As combinações podem incluir medicamentos a partir de cada um ou mais de um dos seguintes:

Um agente imunomodulador (talidomida, lenalidomida ou pomalidomida) e/ou inibidor do proteassoma (bortezomibe, carfilzomibe ou ixazomibe), combinado com corticosteroides (como dexametasona, prednisona ou metilprednisolona)

Agentes quimioterápicos mais tradicionais

Os anticorpos monoclonais elotuzumabe, isatuximabe e daratumumabe

Alguns outros medicamentos que estão sendo usados têm como alvo as células B ou outros tipos de glóbulo branco. Esses medicamentos incluem idecabtagene vicleucel, ciltacabtagene autoleucel, elranatamabe, talquetamabe e teclistamabe; embora possam ser eficazes, eles podem aumentar o risco de infecções graves. O venetoclax é eficaz em pessoas que têm uma anomalia genética específica.

Os agentes quimioterápicos tradicionais incluem um agente alquilante (melfalana, ciclofosfamida ou bendamustina) e antraciclina (doxorrubicina ou sua formulação lipossômica peguilada). Visto que a quimioterapia destrói tanto as células normais como as anormais, os hemogramas das pessoas são monitorados e a dose é ajustada caso o número de glóbulos brancos normais e de plaquetas caia demais.

Às vezes, os médicos recomendam o transplante de células-tronco para pessoas que apresentam boa saúde basal e nas quais o mieloma respondeu a diversos ciclos de tratamento medicamentoso. Células-tronco (células não especializadas que se transformam em células sanguíneas imaturas, as quais acabam por amadurecer e se convertem em glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas) são coletadas do sangue da pessoa antes de se administrar quimioterapia em alta dose. Essas células-tronco são então devolvidas (transplantadas) à pessoa após o tratamento de alta dosagem. Em geral, esse procedimento é reservado às pessoas com menos de 70 anos de idade. No entanto, muitas das combinações de medicamentos são altamente eficazes, de modo que o transplante de células-tronco é usado com menos frequência.

Analgésicos potentes e radioterapia direcionada aos ossos afetados podem ajudar a aliviar a dor óssea, que pode ser intensa. A radioterapia também pode prevenir o desenvolvimento de fraturas. No entanto, a radioterapia pode danificar a função da medula óssea, o que pode tornar o tratamento com medicamentos antimieloma muito arriscado.

A administração intravenosa mensal de pamidronato (um bifosfonato – um medicamento que retarda a perda da densidade óssea) ou do ácido zoledrônico, que é mais potente, pode reduzir o surgimento de complicações ósseas e a maioria das pessoas com mieloma múltiplo recebe esses medicamentos pelo resto da vida como parte do tratamento. As pessoas que não toleram o ácido zoledrônico ou têm função renal deficiente podem, alternativamente, tomar doses mensais de denosumabe. As pessoas são encorajadas a tomar suplementos de cálcio e vitamina D para ajudar a reduzir a perda óssea, desde que não apresentem níveis elevados de cálcio no sangue. Os médicos também as incentivam a permanecer ativas, uma vez que isso ajuda a prevenir a perda óssea. Repouso prolongado no leito tende a acelerar a perda óssea e torna os ossos mais vulneráveis a fraturas. A maioria das pessoas pode levar um estilo de vida normal e realizar a maioria das atividades.

A ingestão de grande quantidade de líquidos dilui a urina e ajuda a prevenir a desidratação, que pode tornar a insuficiência renal mais provável. As pessoas que apresentam problemas renais talvez se beneficiem da plasmaférese para remover proteínas anormais (cadeias leves) responsáveis pela lesão renal.

As pessoas que apresentam sinais de infecção (febre, calafrios, tosse com expectoração ou áreas avermelhadas na pele) devem consultar um médico de imediato, pois podem necessitar de antibióticos. As pessoas também podem correr o risco de infecções pelo vírus herpes zóster, sobretudo quando são tratadas com medicamentos específicos contra mieloma, como qualquer um dos inibidores do proteassoma (incluindo bortezomibe, carfilzomibe ou ixazomibe) ou anticorpos monoclonais (incluindo daratumumabe ou elotuzumabe). Um medicamento antiviral oral chamado aciclovir, tomado por longo prazo, pode ajudar a prevenir infecções por herpes. Uma vez que a pessoa corre um risco maior de ter infecções, ela deve receber a vacina pneumocócica, a vacina contra a gripe, a vacina contra COVID-19 e a vacina contra herpes zóster.

As pessoas com anemia grave podem precisar de transfusões de glóbulos vermelhos. Eritropoietina ou darbepoetina, medicamentos que estimulam a formação de glóbulos vermelhos, podem combater a anemia de maneira adequada em algumas pessoas. Algumas pessoas com anemia também se beneficiam da administração de suplementos de ferro.

Níveis elevados de cálcio no sangue podem ser tratados com líquidos intravenosos e com frequência requerem bifosfonatos por via intravenosa. Evitar alimentos que contenham vitamina D e cálcio também ajuda a reduzir níveis elevados de cálcio.

Pessoas com níveis elevados de ácido úrico no sangue ou doença disseminada talvez se beneficiem com o uso do alopurinol ou da rasburicase, medicamentos que bloqueiam a produção de ácido úrico pelo organismo, que pode danificar os rins.