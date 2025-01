As causas mais comuns de um número alto de eosinófilos (chamado eosinofilia ou hipereosinofilia) são:

Distúrbios alérgicos

Infecções por parasitas

Determinados tipos de câncer

Distúrbios alérgicos, incluindo sensibilidade medicamentosa, asma (inclusive asma eosinofílica), rinite alérgica e dermatite atópica, costumam aumentar o número de eosinófilos. Muitos parasitas, principalmente os que invadem tecidos, causam eosinofilia. Os cânceres que causam eosinofilia incluem linfoma de Hodgkin, leucemia e certas neoplasias mieloproliferativas.

Se o número de eosinófilos estiver somente ligeiramente elevado, as pessoas geralmente não têm sintomas, e o número alto de eosinófilos no sangue é descoberto apenas quando um hemograma completo é feito por outros motivos. Entretanto, às vezes, principalmente quando o número de eosinófilos é muito alto, o aumento do número de eosinófilos causa inflamação dos tecidos e danos aos órgãos. Os órgãos mais frequentemente afetados são o coração, os pulmões, a pele, o esôfago e o sistema nervoso, mas qualquer órgão pode ser prejudicado.

Os sintomas estão relacionados ao órgão afetado. Por exemplo, as pessoas podem manifestar uma erupção cutânea quando a pele é afetada, sibilos e falta de ar quando os pulmões são afetados, falta de ar e fadiga (sintomas de insuficiência cardíaca) quando o coração é afetado ou dor de garganta e de estômago quando o esôfago ou o estômago são afetados. Consequentemente, as doenças eosinofílicas são diagnosticadas de acordo com o local em que os níveis de eosinófilos estiverem elevados:

Cardiomiopatia eosinofílica (coração)

Colite eosinofílica (intestino grosso)

Enterite eosinofílica (intestino delgado)

Esofagite eosinofílica (esôfago)

Gastrite eosinofílica (estômago)

Pneumonia eosinofílica (pulmões)

Muitas vezes, as pessoas primeiramente fazem exames e são tratadas para as causas mais comuns de seus sintomas. Por exemplo, elas podem ser submetidas a exames para infecção e até mesmo receber antibióticos mesmo que não se constate nenhuma infecção. Como as pessoas continuam a ter sintomas depois do tratamento, os médicos muitas vezes coletam uma amostra de tecido para exame (biopsia) que mostrará eosinófilos dentro do órgão que foi afetado.

O tratamento desses quadros clínicos frequentemente inclui corticosteroides orais.