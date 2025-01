Considerações gerais sobre o baço

As pessoas podem viver sem o baço (um quadro clínico chamado asplenia).

Asplenia é a perda de função esplênica resultante de

Ausência do baço no nascimento

Uma doença que afeta a função do baço (asplenia funcional)

Remoção cirúrgica do baço (esplenectomia)

A ausência do baço no nascimento é um distúrbio raro. Os bebês com esse distúrbio muitas vezes também têm um defeito no coração.

As pessoas com asplenia funcional têm um baço que não funciona adequadamente. A asplenia funcional pode ser devido a uma variedade de doenças. As causas comuns incluem doença falciforme, doença celíaca e doença hepática relacionada ao álcool. A asplenia funcional também pode ocorrer após a lesão nas artérias ou veias do baço.

Esplenectomia é a remoção cirúrgica do baço. Ela pode ser realizada em pessoas saudáveis após uma lesão do baço (por exemplo, causada por um acidente com veículo a motor) ou em pessoas com doenças que causam o aumento do baço.

Quando o baço é removido ou não funciona, o corpo perde parte da sua capacidade de produzir anticorpos de proteção e de eliminar microrganismos não desejados do sangue. Como resultado, a capacidade do corpo de combater infecções fica prejudicada. Entretanto, outros órgãos (especialmente o fígado) compensam essa perda aumentando sua capacidade de combater infecções monitorando e eliminando os glóbulos vermelhos anormais, velhos demais ou danificados.

Pessoas sem baço têm risco especialmente elevado de sofrer infecções devido ao papel do baço no combate a certos tipos de bactérias, tais como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae. Devido a esse risco, as pessoas recebem vacinas para ajudá-las a se proteger de infecções por esses organismos. As pessoas também devem tomar a vacina contra a gripe todo ano e também a vacina contra a COVID-19. Algumas pessoas tomam antibióticos diariamente para prevenir infecções, especialmente quando sofrem de outro distúrbio (como anemia falciforme ou câncer) que aumenta o risco de desenvolvimento de infecções ou quando têm contato regular com crianças.