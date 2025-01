Anemia por deficiência de vitaminas

Reposição de vitamina B12 ou folato

O tratamento da anemia por deficiência de vitamina B12 ou deficiência de folato consiste na reposição da vitamina deficiente.

A vitamina B12 é habitualmente administrada por injeção, especialmente quando a deficiência é grave ou causada por uma incapacidade de absorver a vitamina no trato digestivo. De início, as injeções são ministradas diariamente ou semanalmente por várias semanas até os níveis sanguíneos de vitamina B12 retornarem ao normal. Depois, as injeções são dadas uma vez por mês. A vitamina B12 também pode ser administrada todos os dias através de inalador, comprimido sublingual ou comprimido para engolir. As pessoas que sofrem de anemia por deficiência de vitamina B12 podem ter que tomar suplementos vitamínicos que contenham vitamina B12 durante toda a vida.

O ácido fólico pode ser tomado em forma de comprimido, uma vez por dia.