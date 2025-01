Líquidos administrados por via intravenosa, transfusões de sangue e medicamentos podem não ser suficientes para neutralizar o choque, se a hemorragia ou a perda de líquido continuar ou se o choque for causado por um ataque cardíaco, infecção ou outro problema não relacionado com o volume de sangue. Tratar a causa do choque é vital.

Quando o choque é decorrente de função de bombeamento do coração inadequada, são feitos esforços para melhorar o desempenho cardíaco. Além de líquidos e medicamentos, outros tratamentos incluem angioplastia coronária percutânea transluminal (PTCA) ou cirurgia de revascularização coronariana, se a causa for um ataque cardíaco. Também pode ser necessária uma cirurgia se a causa for dano em uma válvula cardíaca ou ruptura de uma parede do coração. O excesso de líquido que comprime o coração, um quadro clínico chamado tamponamento cardíaco, pode ser retirado com uma agulha ou cirurgia.

Quando o choque é causado por uma infecção (como sepse), o tratamento da infecção inclui antibióticos e eliminação da fonte de infecção. Quando o choque é causado por hemorragia, pode ser necessária uma cirurgia para estancar a hemorragia. Se o choque for causado por um distúrbio endócrino (como uma insuficiência adrenal) ou por uma reação alérgica grave (como uma anafilaxia), pode ser necessário administrar um corticosteroide.