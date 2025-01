Bactérias (ou, menos frequentemente, fungos) que são introduzidas na corrente sanguínea podem, às vezes, se alojar nas válvulas cardíacas e infeccionar o endocárdio. As válvulas anômalas, lesionadas ou artificiais (prostéticas) são mais propensas à infecção do que as válvulas normais. As bactérias que causam a endocardite infecciosa subaguda quase sempre infectam válvulas anormais, lesionadas ou artificiais. No entanto, válvulas normais podem ser infectadas por algumas bactérias agressivas, especialmente se houver muitas bactérias presentes.

Embora bactérias não sejam encontradas no sangue normalmente, uma lesão na pele, mucosa da boca ou gengiva (mesmo uma lesão ocorrida durante uma atividade normal, como mastigar ou escovar os dentes) pode permitir que um pequeno número de bactérias entre na corrente sanguínea. Gengivite (inflamação das gengivas) infecciosa, pequenas infecções de pele e infecções em outras partes do corpo podem introduzir bactérias na corrente sanguínea.

Certos procedimentos cirúrgicos, odontológicos e médicos também podem introduzir bactérias na corrente sanguínea. Raramente, as bactérias são introduzidas no coração durante uma cirurgia de coração aberto ou cirurgia de substituição de válvula cardíaca. Em pessoas com válvulas cardíacas normais, geralmente não ocorre nenhuma lesão, e os leucócitos e respostas imunológicas do corpo destroem rapidamente essas bactérias. No entanto, as válvulas cardíacas danificadas podem prender bactérias, que depois podem se alojar no endocárdio e começar a se multiplicar.

A sepse, uma infecção grave do sangue, introduz um grande número de bactérias na corrente sanguínea. Quando o número de bactérias na corrente sanguínea se torna muito grande, pode-se desenvolver endocardite, mesmo em pessoas que têm válvulas cardíacas normais.

Endocardite Ocultar detalhes Na endocardite infecciosa, a infecção pode afetar o revestimento do coração, válvulas cardíacas e quaisquer áreas com conexões anormais entre as câmaras do coração ou seus vasos sanguíneos (deficiências congênitas do coração). O painel no canto superior direito exibe uma válvula mitral normal, que evita que o sangue flua do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. O painel no canto inferior direito exibe vegetações (bactérias combinadas com pequenos coágulos sanguíneos) nos folhetos da válvula mitral, condizente com endocardite infecciosa. Vegetações e inflamação da válvula interferem com a função normal da válvula e podem permitir o refluxo anormal do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo.

Se a causa da endocardite infecciosa for injeção de drogas ilícitas ou uso prolongado de cateter intravenoso (às vezes utilizados por médicos para administração crônica de terapias intravenosas em pessoas que apresentam graves problemas de saúde), a válvula tricúspide (que abre do átrio direito em direção ao ventrículo direito) é infeccionada com mais frequência. Na maioria dos outros casos de endocardite, a válvula mitral ou a válvula aórtica estão infectadas.