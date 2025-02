Medicamentos para controlar a pressão arterial

Cirurgia ou às vezes uma endoprótese

As pessoas com uma dissecção aórtica são hospitalizadas em uma unidade de terapia intensiva, onde os seus sinais vitais (pulso, pressão arterial e frequência respiratória) são monitorados cuidadosamente. Pode ocorrer morte algumas horas após uma dissecção aórtica começar. Por isso, assim que possível, devem ser administrados medicamentos por via intravenosa para diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial até o nível mínimo que possa manter um fornecimento de sangue suficiente para o cérebro, o coração e os rins. A frequência cardíaca mais lenta e a pressão arterial mais baixa ajudam a impedir que a dissecção se espalhe. Logo após o início da terapia medicamentosa, os médicos devem decidir se recomendam cirurgia ou se devem continuar a administrar medicamentos em vez de fazer cirurgia.

Os médicos quase sempre recomendam cirurgia para dissecções que envolvem os primeiros centímetros da aorta (aorta descendente) mais próximos do coração, a menos que complicações da dissecção tornem o risco da cirurgia demasiadamente elevado. Durante a cirurgia, os cirurgiões removem a maior área possível da aorta dissecada, fecham o canal que foi rompido entre as camadas intermediária e exterior da parede da aorta e reconstroem a aorta com um enxerto sintético. Se a válvula aórtica estiver vazando, os cirurgiões a reparam ou substituem.

Para dissecções na aorta mais distantes do coração (aorta descendente), os médicos geralmente mantêm a terapia medicamentosa sem cirurgia ou consideram a colocação de uma endoprótese. Para realizar um procedimento de implante de endoprótese, os médicos passam um fio longo e fino pela grande artéria na virilha (artéria femoral) até chegar na área de dissecção. Depois eles deslizam a endoprótese, que é um tubo oco parecido com um canudo dobrável, ao longo do fio até chegar no interior da área danificada da aorta. Em seguida, a endoprótese é aberta, formando um canal estável para o fluxo sanguíneo. As endopróteses, que são menos invasivas do que a cirurgia aberta, melhoraram a taxa de sobrevida e diminuíram o risco de complicações para pessoas com dissecções da aorta descendente.

O reparo por cirurgia ou endoprótese é sempre necessário caso a dissecção cause um vazamento de sangue da artéria, impeça o fornecimento de sangue às pernas ou aos órgãos vitais no abdômen, cause sintomas, esteja aumentando de tamanho ou ocorra em uma pessoa com síndrome de Marfan.

Todas as pessoas que têm uma dissecção aórtica, incluindo aquelas tratadas cirurgicamente, precisam de terapia medicamentosa para manter sua pressão arterial baixa, geralmente para o resto de suas vidas. Essa terapia ajuda a reduzir o esforço ao qual a aorta é submetida. A terapia medicamentosa para baixar a pressão arterial geralmente inclui um betabloqueador ou bloqueador dos canais de cálcio associado a outro medicamento anti-hipertensivo, como um inibidor da enzima conversora da angiotensina (ECA). Medicamentos que reduzem o colesterol e mudanças na dieta são usados se a pessoa tiver aterosclerose.

Os médicos realizam o acompanhamento atento para detectar complicações que podem ocorrer em pessoas que tiverem tido uma dissecção aórtica. Os mais importantes são

Outra dissecção

Desenvolvimento de aneurismas na aorta enfraquecida

Aumento do refluxo de vazamento através da válvula aórtica

Qualquer uma dessas complicações pode exigir uma reparação cirúrgica.