Mais comumente, uma pessoa sente angina como uma pressão ou uma dor abaixo do osso do tórax (esterno). Muitas vezes, as pessoas interpretam a sensação como um desconforto ou peso, não como uma dor. O desconforto também pode ocorrer em um dos ombros ou no interior de cada braço, pelas costas e na garganta, mandíbula ou dentes.

Em adultos mais velhos, os sintomas de angina podem ser diferentes e, portanto, um erro diagnóstico ocorre facilmente. Por exemplo, a dor é menos provável abaixo do esterno. A dor pode ocorrer nas costas e ombros e pode ser incorretamente atribuída a artrite. Desconforto, inchaço e gases podem ocorrer na área do estômago, especialmente após as refeições (porque é necessário sangue extra para ajudar na digestão). As pessoas podem confundir tal desconforto com uma indigestão ou culpar uma úlcera no estômago. Arrotar pode até parecer aliviar esses sintomas. Além disso, adultos mais velhos com confusão ou demência podem ter dificuldade em comunicar que estão sentindo dor.

Os sintomas de angina podem ser muito diferentes em mulheres. As mulheres são mais propensas a terem uma sensação de queimação ou sensibilidade nas costas, ombros, braços ou mandíbula.

Você sabia que...

Normalmente, a angina é desencadeada por esforço, não dura mais do que alguns minutos e desaparece com o repouso. Algumas pessoas apresentam angina de forma previsível com um determinado grau de esforço. Em outras pessoas, episódios ocorrem de forma imprevisível. Muitas vezes, a angina é pior quando o esforço segue uma refeição. Ela geralmente é pior no clima frio. Caminhar contra o vento ou mover-se de uma sala quente para um ambiente com ar frio pode desencadear angina. O estresse emocional também pode causar ou agravar a angina. Às vezes, sentir uma emoção forte durante um momento de descanso ou ter um pesadelo durante o sono pode causar angina.