Tomografia computadorizada (TC) do coração

Michigan Medicine at the University of Michigan

A tomografia computadorizada (TC) é um tipo de exame de imagens que combina uma série de radiografias para criar imagens transversais e detalhadas de estruturas internas, incluindo o coração.

A TC pode ser utilizada para detectar anomalias estruturais do coração, do saco que envolve o coração (pericárdio), dos principais vasos sanguíneos, dos pulmões e das estruturas de suporte no tórax.

O TC multidetector, um aparelho de TC muito veloz, pode tirar uma foto durante um único batimento cardíaco. Essa varredura por TC rápida (chamada angiografia coronária por tomografia computadorizada) é utilizada às vezes para avaliar as artérias que fornecem sangue ao coração (artérias coronárias). Normalmente, um agente de contraste (uma substância que pode ser vista em radiografias) é injetado na veia da pessoa. Solicita-se que pessoa não respire durante a varredura para que a imagem não fique embaçada.

A TC por feixe de elétrons, anteriormente chamada TC ultrarrápida ou cine TC, é usada principalmente para detectar depósitos de cálcio nas artérias coronárias, um sinal precoce de doença arterial coronariana. Os médicos usam os resultados dos testes juntamente com outras informações para estimar o risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral e para recomendar medidas preventivas.

A angiografia por tomografia computadorizada (ATC) é um tipo de TC utilizado para produzir imagens tridimensionais das principais artérias do corpo, incluindo as artérias coronárias. As imagens são semelhantes em termos de qualidade às produzidas pela angiografia convencional. A ATC pode ser utilizada para detectar o estreitamento das artérias que irrigam órgãos, bem como aneurismas e rompimentos em artérias de grande porte. A ATC também pode detectar coágulos que se desprenderam no interior de uma veia, viajaram através da corrente sanguínea venosa e se depositaram em pequenas artérias dos pulmões (êmbolos pulmonares).

Ao contrário da angiografia convencional, a ATC não é um procedimento invasivo. O agente de contraste radiopaco é injetado em uma veia, não em uma artéria, como na angiografia. A ATC geralmente leva menos de um a dois minutos. Como um agente de contraste pode danificar os rins, este teste deve ser feito com cautela ou deve ser evitado em pessoas com problemas renais.