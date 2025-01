Pode haver o desenvolvimento de insuficiência cardíaca quando a lesão cardíaca é grave, independentemente da causa da cardiomiopatia dilatada. Na ocorrência de insuficiência cardíaca, há retenção de líquido nas pernas e no abdômen (causando inchaço) e os pulmões se enchem de líquido (causando falta de ar durante atividade física e ao ficar deitado de costas). Quando a insuficiência cardíaca é grave, a pressão arterial pode ser baixa devido à fraqueza do coração.

Podem surgir problemas nas válvulas cardíacas. Devido ao crescimento do coração, as válvulas cardíacas não conseguem fechar normalmente e, muitas vezes, há refluxo de sangue, que retorna para a câmara do coração em vez de fluir para o vaso sanguíneo ou a câmara seguinte (chamado regurgitação). Em geral, as válvulas mais afetadas são a válvula mitral, que está localizada entre o átrio esquerdo (a câmara superior do coração) e o ventrículo esquerdo (a câmara inferior do coração), e a válvula tricúspide, que está entre o átrio direito e o ventrículo direito. Esses vazamentos produzem sopros cardíacos, que podem ser ouvidos com um estetoscópio.

Ritmos cardíacos anormais (arritmias) podem resultar de dano e distensão do músculo cardíaco. As arritmias podem causar sensação de batimentos cardíacos irregulares (palpitações), falta de ar ou morte súbita. Os vazamentos das válvulas e as arritmias cardíacas podem interferir ainda mais na atividade de bombeamento do coração.

Pode haver formação coágulos sanguíneos nas paredes das câmaras cardíacas, pois o sangue pode se acumular no coração, principalmente quando os ventrículos estão muito dilatados e se contraindo mal. Os coágulos podem se fragmentar (convertendo-se em êmbolos) e viajar do coração até vasos sanguíneos de qualquer parte do corpo, obstruindo-os e danificando os órgãos por eles irrigados. Se o fornecimento de sangue ao cérebro for bloqueado, pode ocorrer um acidente vascular cerebral.