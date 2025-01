Diarreia em adultos

Análise laboratorial Exame de parasitas e ovos

Análise laboratorial Triagem para doença celíaca

A necessidade de fazer exames depende dos achados identificados durante a anamnese e no exame físico (consulte a tabela Algumas causas e características da diarreia).

A diarreia líquida aguda (duração de menos de quatro dias) sem sinais de alerta geralmente é causada por uma infecção viral, sendo que pessoas que pareçam estar bem no demais não necessitam exames. Pessoas com diarreia aguda que estiverem apresentando sinais de alerta de desidratação, sangue nas fezes, febre ou dor abdominal grave geralmente precisam de exames — especialmente as que são muito jovens ou idosas. Nessas pessoas, o médico realiza exames de sangue para detectar alterações no sangue e eletrolíticas, bem como exame de fezes para detectar sangue, marcadores inflamatórios e a presença de organismos infecciosos (por exemplo, Campylobacter, Yersinia, amebas, Giardia e Cryptosporidium). Algumas causas de infecção são detectadas através de observação em microscópio, enquanto outras exigem cultura (crescimento do organismo em laboratório) ou exames enzimáticos especiais (por exemplo, Shigella ou Giardia). Caso a pessoa tenha tomado antibióticos nos últimos 2 a 3 meses, é possível que o médico peça um exame de fezes para identificar a toxina da Clostridioides difficile (C. diff). Geralmente, não é necessário realizar uma colonoscopia.

Exames similares são realizados em caso de diarreia com duração de mais de quatro semanas (mais de uma a três semanas, para pessoas com sistema imunológico enfraquecido ou que pareçam seriamente doentes). Além disso, é possível que o médico faça exames de fezes, incluindo exame de gordura fecal (o que indica má absorção), exames de sangue e uma colonoscopia para examinar o revestimento do reto e do cólon e coletar amostras para tentar identificar a presença de infecção. Pessoas cujos sintomas pareçam relacionados à alimentação podem fazer um teste respiratório do hidrogênio expirado, o que sugere que elas não estão absorvendo carboidratos. Às vezes, uma biópsia (extração de uma amostra do tecido para exame microscópio) do revestimento retal é realizada para tentar detectar doença inflamatória intestinal. Algumas vezes, determina-se o volume das fezes em um período de 24 horas. Exames de imagem como, por exemplo, a enterografia por tomografia computadorizada (TC), podem ser necessários se o médico suspeitar de determinados tumores. Se os médicos ainda não tiverem certeza do diagnóstico, pode ser preciso avaliar o funcionamento do pâncreas. Dependendo dos sintomas da pessoa, é possível que o médico também realize exames quanto à presença de doenças da tireoide ou da suprarrenal.