Constipação intestinal em adultos

As complicações da constipação intestinal incluem

O esforço excessivo durante a defecação aumenta a pressão sobre as veias ao redor do ânus, o que pode causar hemorroidas e, raramente, a protrusão do reto pelo ânus (prolapso retal). A passagem de fezes duras pode causar rachadura na pele do ânus (fissura anal). Todas essas complicações podem tornar a defecação desconfortável e deixar as pessoas relutantes em defecar. Adiar as defecações pode causar um círculo vicioso de piora da constipação intestinal e de suas complicações.

É possível o surgimento da doença diverticular se as paredes do intestino grosso forem danificadas pelo aumento da pressão exigida para eliminar fezes duras e pequenas. Uma lesão nas paredes do intestino grosso dá origem à formação de bolsas ou sacos em forma de balão (divertículos), que podem ficar inflamados (diverticulite). Às vezes, os divertículos sangram e, raramente, se rompem (causando peritonite).

Nas pessoas com constipação intestinal, às vezes ocorre uma compactação fecal, em que as fezes que se encontram na última parte do intestino grosso endurecem e bloqueiam completamente o trânsito das restantes. A compactação fecal provoca cólicas, dor retal e esforços fortes, porém inúteis, para defecar. Muitas vezes, material mucoso e aquoso ou fezes líquidas vazam ao redor da obstrução, o que dá uma falsa impressão de diarreia (diarreia por transbordamento). A compactação fecal é bastante comum em adultos mais velhos, sobretudo aqueles que têm estado em repouso no leito por muito tempo ou que praticam pouca atividade física, mulheres grávidas e pessoas que receberam bário por via oral ou como enema para certos tipos de exames radiológicos.

A preocupação excessiva com defecar frequentemente faz com que muitas pessoas prejudiquem o próprio intestino por meio do uso abusivo de laxantes, supositórios e enemas. Abusar desses tratamentos pode, na verdade, inibir as contrações normais do intestino e piorar a obstipação. Com frequência, as pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) sentem a necessidade de eliminar resíduos “impuros” ou “toxinas” de seu corpo diariamente. Essas pessoas geralmente passam muito tempo no banheiro ou se tornam usuários crônicos de laxantes.