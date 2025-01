Lewis Katz School of Medicine at Temple University

A intoxicação alimentar por estafilococos resulta da ingestão de alimentos contaminados com toxinas produzidas por determinados tipos de estafilococos, resultando em diarreia e vômito.

Essa doença pode ser causada pelas toxinas produzidas pela bactéria Staphylococcus aureus .

As toxinas são encontradas em alimentos contaminados.

Os sintomas comuns incluem náusea e vômitos graves que têm início entre 30 minutos a oito horas após o alimento contaminado ter sido ingerido.

O diagnóstico costuma ser feito com base nos sintomas da pessoa.

O tratamento costuma incluir beber bastante líquido.

Preparar cuidadosamente os alimentos é a melhor maneira de evitar a intoxicação alimentar.

A contaminação de alimentos pode ocorrer quando uma pessoa que está com a bactéria Staphylococcus aureus na pele não lava as mãos adequadamente antes de tocar nos alimentos. As bactérias podem se multiplicar e produzir toxinas se o alimento for armazenado em temperatura ambiente ou estiver malcozido. Assim, a intoxicação alimentar por estafilococos não é causada pela ingestão de bactérias, mas sim pela ingestão das toxinas no alimento que foram produzidas pelas bactérias. Os alimentos normalmente contaminados incluem creme de ovos, massa folhada recheada, leite, carnes processadas e peixe.

Apesar da contaminação, muitos alimentos apresentam sabor e odor normais

A intoxicação alimentar por estafilococos não é contagiosa. A pessoa precisa ingerir as toxinas para ficar doente.

A intoxicação alimentar por estafilococos é um tipo de gastroenterite (inflamação do revestimento do estômago e do intestino delgado e grosso).

As bactérias estafilocócicas também podem infectar muitas partes do corpo, sobretudo a pele (consulte Infecções por Staphylococcus aureus).

Sintomas da intoxicação alimentar por estafilococos Os sintomas da intoxicação alimentar por estafilococos costumam começar subitamente, com o início de náusea e vômito graves entre 30 minutos a oito horas após o alimento contaminado ter sido ingerido. Outros sintomas incluem cólicas abdominais, diarreia e, às vezes, dor de cabeça e febre. A perda significativa de líquidos e eletrólitos pode causar fraqueza e pressão arterial extremamente baixa (choque). Os sintomas costumam durar aproximadamente um dia, e a recuperação costuma ser completa. Ocasionalmente, a intoxicação alimentar por estafilococos é fatal, sobretudo em recém-nascidos, idosos e pessoas debilitadas por doenças prolongadas, por exemplo.

Diagnóstico da intoxicação alimentar por estafilococos Avaliação médica

Às vezes, exames laboratoriais dos alimentos Geralmente, o médico apenas precisa saber os sintomas para fazer um diagnóstico de intoxicação alimentar por estafilococos. Pode-se suspeitar de um diagnóstico de intoxicação alimentar por estafilococos, caso outras pessoas que consumiram o mesmo alimento forem afetadas de forma semelhante e se a doença puder ser atribuída a uma única fonte de contaminação. Para confirmar o diagnóstico, a análise laboratorial precisa identificar estafilococos no alimento suspeito, mas essa análise não costuma ser feita porque os resultados não alteram o tratamento. Bactérias estafilococos Imagem Imagem fornecida por Dr. Thomas Boyce.

Tratamento da intoxicação alimentar por estafilococos Líquidos

Às vezes, medicamentos para controlar a náusea e os vômitos

Às vezes, líquidos intravenosos O tratamento da intoxicação alimentar por estafilococos normalmente consiste na ingestão de uma quantidade adequada de líquidos. O médico pode administrar um medicamento antiemético a adultos, na forma de injeção ou de supositório, para ajudar a controlar náusea e vômitos intensos. Às vezes, perde-se tanto líquido que é necessária a reposição por via intravenosa. Não são utilizados antibióticos.