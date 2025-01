Dor abdominal aguda

Há diferentes tipos de dores abdominais, dependendo das estruturas envolvidas.

A dor visceral é uma dor originada nos órgãos dentro da cavidade abdominal (que se chamam vísceras). Os nervos das vísceras não respondem a cortes, lacerações ou inflamações. Por outro lado, os nervos respondem ao órgão aumentando de tamanho (como quando o intestino se expande pela presença de gás) ou quando os músculos ao redor se contraem. A dor visceral é geralmente vaga, inerte e causa náuseas. Ela é um tipo de dor que talvez seja difícil de ser localizada. A dor abdominal superior resulta de distúrbios em órgãos como o estômago, duodeno, fígado e pâncreas. A dor abdominal intermediária (próxima ao umbigo) resulta de distúrbios de estruturas como o intestino delgado, a parte superior do cólon e o apêndice. A dor abdominal inferior resulta de distúrbios da parte inferior do cólon e dos órgãos no trato geniturinário.

A dor somática surge da membrana (peritônio) que reveste a cavidade abdominal (cavidade peritoneal). Ao contrário dos nervos nos órgãos viscerais, os nervos no peritônio respondem a cortes e irritação (como sangue, infecção, produtos químicos ou inflamação). A dor somática é aguda e relativamente fácil de ser identificada.

A dor referida é um tipo de dor que é sentida em uma região distante da fonte (consulte a figura O que é dor referida?). Por exemplo, uma pessoa com doença da vesícula biliar talvez sinta dor na região da escápula. A fonte da dor é a vesícula biliar, que está localizada no abdômen, mas a dor é sentida no ombro.

O que é a dor referida?