Considerações gerais sobre a doença intestinal inflamatória (DII)

A DII faz com que a pessoa corra um risco maior de desenvolver determinadas infecções e distúrbios decorrentes da doença de base, má nutrição ou uso de medicamentos imunomoduladores. Vacinas e exames diagnósticos e preventivos podem ajudar a diminuir o risco.

A vacina contra influenza precisa ser tomada todos os anos para ajudar a proteger contra a gripe. A vacina pneumocócica ajuda a proteger contra infecções bacterianas causadas por Streptococcus pneumoniae. Pessoas com idade superior a 19 anos devem receber a vacina contra herpes zóster. Sempre que possível, a vacina contra herpes zóster deve ser administrada antes de a pessoa começar a tomar medicamentos imunomoduladores. A pessoa também deve receber rotineiramente vacinas contra o tétano-difteria, hepatite A, hepatite B e contra o papilomavírus humano caso pertinente. As vacinas contra COVID-19 que usam mRNA são recomendadas para pessoas com DII, inclusive aquelas que estão tomando medicamentos imunomoduladores.

As mulheres com DII que estejam tomando medicamentos imunomoduladores devem realizar exames preventivos para câncer de colo do útero todos os anos. As mulheres com DII que não estejam tomando medicamentos imunomoduladores devem realizar exames preventivos para câncer de colo do útero a cada três anos.

Pessoas com DII que estiverem tomando ou planejando tomar um medicamento imunomodulador ou um agente biológico devem realizar exames preventivos para o câncer de pele todos os anos, aplicar protetor solar e usar roupas protetoras.

A pessoa com maior risco de ter diminuição da densidade óssea (osteoporose) deve realizar um exame de densitometria por emissão de raios X de dupla energia (DXA).