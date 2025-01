Agentes biológicos são medicamentos que são criados por organismos vivos.

Infliximabe, que é derivado de anticorpos monoclonais ao fator de necrose tumoral (chamado inibidor do fator de necrose tumoral ou inibidor do TNF) e é administrado por via intravenosa, é benéfico para algumas pessoas com colite ulcerativa. Esse medicamento pode ser administrado a pessoas que não respondem a corticosteroides ou que desenvolvem sintomas sempre que as doses de corticosteroides são reduzidas, apesar do regime ideal de outros medicamentos imunomoduladores. Infliximabe, adalimumabe e golimumabe são benéficos para pessoas com colite ulcerativa cujo tratamento é difícil ou para pessoas que dependem de corticosteroides.

Os efeitos colaterais que podem ocorrer com o infliximabe incluem a piora de uma infecção bacteriana existente sem controle, reativação de tuberculose ou hepatite B e uma elevação no risco de alguns tipos de câncer. Algumas pessoas têm reações como febre, calafrios, náusea, dor de cabeça, coceira ou erupções cutâneas durante a infusão (chamadas reações à infusão). Antes de iniciar o tratamento com infliximabe ou outros inibidores do TNF, tais como o adalimumabe e o golimumabe, as pessoas devem fazer exames para tuberculose e hepatite B.

O vedolizumabe é um medicamento para pessoas que (1) têm colite ulcerativa moderada a grave que não apresentaram resposta aos inibidores do TNF ou a outros medicamentos imunomoduladores ou (2) que não conseguem tolerar esses medicamentos. O efeito colateral mais grave que causa é a susceptibilidade aumentada à infecção. O vedolizumabe apresenta um risco teórico de causar uma infecção cerebral séria denominada leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP), uma vez que essa infecção tem sido relatada com o uso de um medicamento relacionado, denominado natalizumabe.

O ustequinumabe é outro tipo de agente biológico administrado a pessoas que apresentaram colite ulcerativa moderada a grave que não responderam aos inibidores do TNF ou a outros medicamentos imunomoduladores ou que não conseguem tolerar esses medicamentos. A primeira dose é administrada por via intravenosa, e posteriormente as doses serão administradas por meio de injeções sob a pele a cada oito semanas. Os efeitos colaterais incluem reações no local da injeção (dor, vermelhidão, inchaço), sintomas gripais, calafrios e dor de cabeça.