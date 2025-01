Diverticulose do intestino grosso

Nenhum tipo de tratamento para pessoas que não apresentam sintomas

Alterações na dieta de pessoas que apresentam sintomas

Tratamento da hemorragia

As pessoas que têm divertículos, mas não apresentam sintomas, não precisam fazer tratamento ou mudanças na dieta.

O objetivo do tratamento em pessoas que apresentam sintomas costuma ser a redução dos espasmos intestinais e possivelmente a melhor maneira de conseguir isso é seguindo uma dieta rica em fibras (que consiste em verduras, frutas e grãos integrais) e beber muito líquido. O aumento do bolo fecal no intestino grosso reduz os espasmos que, por sua vez, diminui a pressão na parede intestinal. No entanto, não ficou claramente comprovado que a fibra ajuda tanto assim. Caso apenas uma dieta rica em fibras não seja eficaz, um suplemento diário de farelo ou um agente que aumenta o bolo fecal, como psílio ou metilcelulose, talvez ajude. É possível que as pessoas que têm constipação intestinal também recebam laxantes, que aumentam o volume do bolo fecal no intestino grosso.

A maioria das hemorragias cessa sem tratamento, porém, se isso não ocorrer, os médicos geralmente realizam uma colonoscopia para localizar e coagular a área do sangramento com aplicação de grampos, calor ou laser ou ao injetar um medicamento nessa área.

Alternativamente, o médico pode fazer uma angiografia para estancar a hemorragia. Durante esse procedimento, o médico insere um cateter em uma artéria que chega até o divertículo hemorrágico e então injeta uma substância (um processo denominado embolização) para reduzir o fluxo sanguíneo que chega ao divertículo hemorrágico.

Em casos raros, se não for possível estancar a hemorragia ou se ela voltar a ocorrer com frequência, talvez seja necessário realizar uma cirurgia para remoção total ou parcial do intestino grosso (um procedimento chamado colectomia).

Um divertículo gigante pode precisar de cirurgia, pois é provável que ele se torne infectado e rompa.