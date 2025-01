Emolientes fecais e banhos de assento

No caso de hemorroidas externas trombosadas, remoção de coágulo sanguíneo

No caso de hemorroidas internas, escleroterapia por injeção, ligadura elástica ou fotocoagulação com raio infravermelho

Algumas vezes, remoção cirúrgica

Normalmente, as hemorroidas não requerem tratamento, a menos que provoquem sintomas. Tomar emolientes fecais ou aumentar o volume das fezes com suplementos de fibra (como, por exemplo, psílio) pode aliviar o esforço feito durante a evacuação. Às vezes, os sintomas das hemorroidas podem ser aliviados deixando-se o ânus imerso em água morna, um procedimento conhecido como banho de assento. A imersão é realizada com a pessoa de cócoras ou sentada em uma banheira parcialmente cheia por 10 a 15 minutos ou usando-se um recipiente com água morna (não quente) colocado no vaso sanitário ou bidê.

No caso de hemorroidas externas trombosadas, especialmente as que causam dor intensa, o médico pode injetar anestesia local para anestesiar essa área e extrair o coágulo sanguíneo ou hemorroida, o que, às vezes, alivia a dor mais rapidamente.

Tomar paracetamol ou um medicamento anti-inflamatório não esteroide (AINE) pode ajudar a aliviar a dor de uma hemorroida trombosada. Pomadas anestésicas tópicas ou compressas com hamamélis também podem ajudar. A dor e o inchaço costumam diminuir pouco tempo depois, e os coágulos desaparecem ao fim de quatro ou seis semanas.

No caso de hemorroidas hemorrágicas internas, um médico pode injetar uma substância que causa formação de tecido cicatricial e destruição das hemorroidas. Esse procedimento é chamado escleroterapia por injeção. Uma alternativa à escleroterapia por injeção é a fotocoagulação com raio infravermelho. Durante esse procedimento, um raio infravermelho é utilizado para tratar hemorroidas com sangramento ativo.

As hemorroidas internas grandes e aquelas que não respondem à escleroterapia por injeção podem ser amarradas com bandas elásticas (procedimento chamado ligadura elástica). A tira faz com que a hemorroida seque e se desprenda de forma indolor. Uma hemorroida é tratada a cada duas semanas aproximadamente.

Ligadura de hemorroidas

É possível utilizar cirurgia para remover as hemorroidas quando outros tratamentos não funcionam. Entretanto, a cirurgia de hemorroida (chamada hemorroidectomia) pode resultar em dor grave, bem como em retenção de urina e constipação intestinal.

Outra técnica é o método chamado hemorroidopexia por grampeamento circunferencial, em que um grampeador cirúrgico circular é utilizado. Essa técnica causa menos dor após realizada, mas pode resultar em um maior índice de complicações que o da hemorroidectomia tradicional e existe uma possibilidade de que as hemorroidas voltem a ocorrer.

Hemorroidopexia Ocultar detalhes Na hemorroidopexia por grampeamento circunferencial, um grampeador cirúrgico circular é utilizado.

Outros métodos para destruir hemorroidas internas como, por exemplo, a ligadura da artéria hemorroidária guiada por Doppler, estão sendo estudados. Nesse método, as artérias hemorroidárias são identificadas por meio de ultrassonografia e atadas com uma sutura, reduzindo, assim, o fornecimento de sangue para as hemorroidas.

Tratamentos com a utilização de lasers, sondas congelantes ou uma corrente elétrica (eletrocoagulação) não são comprovados. Ligadura elástica ainda é o tratamento padrão.