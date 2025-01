Considerações gerais sobre o ânus e o reto

O ânus é a abertura, na extremidade do trato digestivo, pelo qual as fezes saem do corpo.

O reto é a seção do trato digestivo acima do ânus, onde as fezes são mantidas antes de serem expelidas do corpo pelo ânus.

O sistema digestivo

O ânus é formado, em parte, pelas camadas superficiais do corpo, incluindo a pele e, em parte, pelo intestino.

A parede do reto é composta por um tecido brilhante e vermelho que contém glândulas mucosas — muito semelhante ao restante do revestimento intestino. O revestimento do reto é relativamente insensível à dor, mas os nervos do ânus e da pele externa vizinha são muito sensíveis à dor.

As veias do reto e do ânus desembocam principalmente na veia porta que, por sua vez, desemboca no fígado e, então, passa para a circulação geral. Algumas dessas veias desembocam diretamente nas veias pélvicas e depois chegam à circulação geral. Os vasos linfáticos do reto drenam nos linfonodos na região inferior do abdômen. Os vasos linfáticos do ânus drenam nos linfonodos na virilha.

Um anel muscular (esfíncter anal) mantém o ânus fechado. Esse esfíncter é controlado de forma subconsciente pelo sistema nervoso autônomo. Entretanto, parte do esfíncter pode ser relaxada ou contraída de forma consciente.

Os distúrbios do ânus e do reto incluem