Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York

Um abscesso anorretal é uma bolsa de pus causada por bactérias que invadem as glândulas que secretam muco no ânus e reto.

As bactérias infeccionam uma glândula bloqueada no ânus ou no reto e criam um abscesso.

A infecção produz pus e causa dor e inchaço.

O diagnóstico é baseado em exames e resultados de exames de imagens, se necessários.

Cortar e drenar o abscesso é a melhor forma de tratamento.

O reto é a seção do trato digestivo acima do ânus, onde as fezes são mantidas antes de serem expelidas do corpo pelo ânus.

O ânus é a abertura, na extremidade do trato digestivo, pelo qual as fezes saem do corpo.

(consulte também Considerações gerais sobre o ânus e o reto).

Como localizar o reto e o ânus

Um abscesso se desenvolve quando uma glândula secretora de muco no ânus ou reto é bloqueada e bactérias crescem e se multiplicam. Embora o ânus seja uma área com uma grande quantidade de bactérias, geralmente não ocorre infecção porque há um bom fluxo sanguíneo para a área. A ocorrência de uma infecção costuma ser provocada pela combinação de diferentes tipos de bactérias.

Um abscesso pode causar danos significativos aos tecidos adjacentes e pode, raramente, levar à perda do controle intestinal (incontinência fecal). O risco de apresentar abscessos é especificamente maior em pessoas com doença de Crohn. Às vezes, os abscessos são uma complicação da diverticulite ou da doença inflamatória pélvica.

Um abscesso pode estar localizado mais profundamente no reto ou perto da abertura do ânus.

Sintomas do abscesso anorretal Os abscessos sob a pele podem apresentar-se inchados, avermelhados, sensíveis e muito dolorosos. Em casos raros, a pessoa apresenta febre. Os abscessos situados mais profundamente no reto podem causar menos dor, mas podem provocar febre e dor na região inferior do abdômen.

Diagnóstico do abscesso anorretal Avaliação médica

Raramente, tomografia computadorizada Geralmente, o médico consegue observar um abscesso se este se situar na pele perianal. Entretanto, quando não há inchaço ou rubor externos, o médico pode determinar o diagnóstico de abscesso anorretal examinando o reto com um dedo enluvado. Um edema doloroso no reto sugere a existência de um abscesso. Se o médico suspeitar da presença de um abscesso profundo ou doença de Crohn, uma tomografia computadorizada (TC) do abdômen pode determinar sua abrangência e localização.