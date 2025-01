Corpos estranhos no trato digestivo

Um corpo estranho no reto pode ser removido por via endoscópica ou manual, dependendo do tipo de objeto. Às vezes, para que seja possível a remoção manual do objeto, o ânus da pessoa precisará ser amortecido com a aplicação de injeções de anestesia local e seja mantido aberto com um instrumento especial. Depois disso, o médico usa o fórceps para agarrar e remover o objeto. Esse procedimento pode exigir a colocação da pessoa sob sedação profunda.

Após a remoção do corpo estranho, o médico possivelmente examinará o reto e a parte inferior do cólon com um tubo flexível chamado sigmoidoscópio para descartar a possibilidade de haver lesões ou perfuração.