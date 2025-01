A causa exata da depressão não está clara, mas uma série de fatores podem tornar a depressão mais provável. Os fatores de risco incluem

Uma tendência familiar (hereditariedade)

Eventos emocionalmente angustiantes, especialmente os que envolvem uma perda

Sexo feminino

Alguns problemas de saúde geral

Efeitos colaterais de alguns medicamentos

A depressão não reflete uma fraqueza de caráter ou a falta de tentar se sentir melhor. A classe social, a origem étnica e fatores culturais aparentemente não exercem influência sobre a possibilidade de uma pessoa ter depressão ao longo da vida.

Fatores genéticos contribuem para a depressão em aproximadamente metade das pessoas que a têm. Por exemplo, a depressão é mais comum em parentes de primeiro grau (especialmente em um gêmeo idêntico) de pessoas com depressão. Os fatores genéticos podem afetar o funcionamento de substâncias que ajudam as células nervosas a se comunicarem (neurotransmissores). Serotonina, dopamina e noradrenalina são neurotransmissores que podem estar envolvidos na depressão.

As mulheres são mais propensas a apresentarem depressão que os homens, embora as explicações para esse fato não sejam claras. Entre os fatores físicos, os hormônios são os mais associados à depressão. Alterações nos níveis hormonais podem causar alterações no humor um pouco antes da menstruação (como parte da síndrome pré-menstrual), durante a gravidez, depois do parto e durante a menopausa. Algumas mulheres ficam deprimidas durante a gravidez ou durante as quatro primeiras semanas após o parto (melancolia pós-parto ou, se a depressão for mais séria, depressão pós-parto). A função anormal da tireoide, que ocorre com bastante frequência em mulheres, pode ser outro fator.

A depressão pode se manifestar concomitantemente ou ser causada por vários fatores e problemas de saúde geral. Esses problemas de saúde podem causar depressão diretamente (por exemplo, quando um distúrbio da tireoide afeta os níveis hormonais) ou indiretamente (por exemplo, quando a artrite reumatoide provoca dor e incapacidade). Com frequência, uma doença causa a depressão tanto direta quanto indiretamente. Por exemplo, a AIDS pode causar uma depressão direta, se o vírus da imunodeficiência humana (HIV), que causa a AIDS, lesionar o cérebro. A AIDS pode causar uma depressão indireta devido a um efeito geral negativo na vida da pessoa.

Muitas pessoas afirmam que se sentem mais tristes no final do outono e no inverno e atribuem essa tendência à diminuição das horas de luz natural e às temperaturas mais baixas. No entanto, em algumas pessoas, essa tristeza é grave o bastante para ser considerada um tipo de depressão (chamada de transtorno afetivo sazonal).

O uso de alguns medicamentos com receita médica, como alguns betabloqueadores (usados para tratar hipertensão arterial), pode causar depressão. Por razões desconhecidas, os corticosteroides provocam depressão com frequência quando o corpo os produz em grandes quantidades no contexto de um transtorno (como na síndrome de Cushing), mas quando administrados como um medicamento, eles tendem a causar hipomania (uma forma menos grave de mania) ou, raramente, mania. Algumas vezes, interromper a administração do medicamento pode causar depressão temporária.

Vários transtornos de saúde mental podem predispor uma pessoa à depressão. Eles incluem determinados transtornos de ansiedade, o transtorno por uso de álcool, outros transtornos por uso de substâncias e a esquizofrenia. Pessoas que já tiveram depressão têm mais propensão a tê-la novamente.

Eventos emocionalmente angustiantes, como a perda de um ente querido, às vezes podem desencadear depressão, mas geralmente apenas em pessoas que são predispostas à depressão, como as que têm pessoas na família com depressão. Contudo, a depressão pode surgir ou piorar sem nenhum motivo aparente ou significativo.