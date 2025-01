Na forma possessiva, os familiares ou outros observadores conseguem imediatamente notar as diferentes identidades. A pessoa conversa e age de forma evidentemente diferente, como se outra pessoa tivesse assumido o comando.

Na forma não possessiva, as diversas identidades muitas vezes não são tão evidentes para terceiros, embora a pessoa possa mostrar uma mudança súbita na forma como se comporta e se relaciona com os outros. Em vez de agir como se outra pessoa tivesse assumido o comando, a pessoa com essa forma de transtorno dissociativo de identidade pode vir a se sentir desconectada de aspectos dela própria (um quadro clínico denominado despersonalização), como se estivesse assistindo a si mesma em um filme ou como se estivesse vendo uma pessoa diferente. De repente, ela pode pensar, sentir, dizer e fazer coisas que não consegue controlar e que parecem não pertencer a ela. Posturas, opiniões e preferências (por exemplo, quanto à comida, roupas ou interesses) podem mudar de repente e, então, voltar. Alguns desses sintomas como, por exemplo, a mudança da preferência por certos alimentos, podem ser notados por outras pessoas.

É possível que a pessoa sinta que o corpo está diferente (por exemplo, como o de uma criança ou de alguém do sexo oposto) e que o corpo não pertence a ela. Ela pode se referir a si mesma na primeira pessoa do plural (nós) ou na terceira pessoa (ele, ela, eles), às vezes, sem saber por quê.

Algumas das personalidades da pessoa têm conhecimento de informações pessoais importantes, que as outras personalidades não conhecem. Algumas personalidades parecem se conhecer e interagir entre si num complexo mundo interior. Por exemplo, a personalidade A pode estar ciente da personalidade B e saber o que B faz, como se estivesse observando o comportamento de B. A personalidade B pode ou não estar ciente da existência da personalidade A e assim por diante com outras personalidades presentes. A mudança de personalidades e a falta de conhecimento do comportamento das outras personalidades geralmente tornam a vida caótica.

Uma vez que as identidades interagem entre si, a pessoa afetada pode relatar que ouve vozes. As vozes podem ser conversas internas entre as identidades ou podem abordar a pessoa diretamente, às vezes, comentando o comportamento da pessoa. Muitas vozes podem falar ao mesmo tempo e podem causar muita confusão.

As pessoas com o transtorno dissociativo de identidade também sofrem intrusões de identidades, vozes ou memórias em suas atividades rotineiras. Por exemplo, no trabalho, uma identidade agressiva pode subitamente gritar com um colega de trabalho ou chefe.