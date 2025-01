Uma combinação de psicoterapia e medicamentos

Esse transtorno costuma ser tratado por meio de uma combinação entre alguma forma de psicoterapia e farmacoterapia. A psicoterapia pode abordar as causas que desencadeiam a ansiedade e fornecer meios de superação.

Alguns antidepressivos, particularmente os inibidores de recaptação de serotonina seletivos (por exemplo, o escitalopram) e os inibidores de recaptação de serotonina-noradrenalina (por exemplo, a venlafaxina), são eficazes no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. Geralmente, demora algumas semanas antes de esses antidepressivos começarem a melhorar a ansiedade e, por isso, a pessoa recebe, de início, um benzodiazepínico juntamente com o antidepressivo. Os benzodiazepínicos são medicamentos ansiolíticos que melhoram a ansiedade rapidamente, em geral de forma imediata. No entanto, uma vez que o uso prolongado de benzodiazepínicos pode levar à dependência e ao vício em medicamentos (consulte Medicamentos sedativos e ansiolíticos), esses medicamentos geralmente são administrados apenas por um período relativamente curto. Assim que o antidepressivo e a psicoterapia começarem a fazer efeito, é possível que a dose do benzodiazepínico comece a ser gradativamente reduzida e, depois, suspensa. Os benzodiazepínicos não devem ser interrompidos abruptamente.

A buspirona, outro medicamento ansiolítico, é eficaz para algumas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. No entanto, a buspirona pode demorar duas semanas ou mais para começar a fazer efeito.

Produtos fitoterápicos, como a kava kava e a valeriana podem ter efeitos ansiolíticos, embora sua eficácia e segurança no tratamento de transtornos de ansiedade, como o transtorno da ansiedade generalizada, exijam estudos mais completos.

A terapia cognitivo-comportamental já demonstrou sua eficácia no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. Ao ser tratada com esse tipo de terapia, a pessoa aprende a:

Reconhecer em que aspecto seus pensamentos estão distorcidos

Controlar os pensamentos distorcidos

Modificar seu comportamento adequadamente

Relaxamento, ioga, meditação, exercício e técnicas de biofeedback também podem ser úteis (consulte Técnicas de interação mente-corpo).