Considerações gerais sobre transtornos de ansiedade

A ansiedade pode ser causada por um problema de saúde física ou pelo uso ou interrupção (abstinência) de um medicamento. Problemas de saúde que podem causar ansiedade incluem:

É normal que a pessoa tenha algum nível de ansiedade quando tem um quadro clínico que ela teme que a deixe doente ou até mesmo cause morte. Não existe uma resposta correta sobre quanta ansiedade é razoável ou excessiva para qualquer pessoa ou doença. No entanto, se ela causar angústia ou interferir no desempenho de funções diárias, a pessoa pode ter um transtorno de ansiedade que precisa de tratamento.

Mesmo febre pode causar ansiedade.

Os entorpecentes, medicamentos ou outras substâncias que podem desencadear ansiedade incluem:

Álcool

Estimulantes (por exemplo, anfetaminas)

Cafeína

Cannabis (maconha) para algumas pessoas

Cocaína

MDMA (ecstasy)

Muitos medicamentos de venda sob receita médica, como corticoides

Alguns medicamentos de venda livre, tais como anti-histamínicos e descongestionantes

Alguns produtos emagrecedores de venda livre, como os que contêm produtos fitoterápicos guaraná, cafeína ou ambos

A abstinência de álcool ou de sedativos tais como benzodiazepínicos (usados para tratar transtornos de ansiedade; consulte o item específico na tabela Medicamentos usados para tratar transtornos de ansiedade) podem causar ansiedade e outros sintomas, como insônia e inquietude.

Muitas pessoas desenvolveram transtornos de ansiedade e relacionados a fatores traumáticos e estressantes durante a pandemia da COVID-19 e algumas pessoas continuam a ter ansiedade associada à pandemia ou a uma infecção por COVID-19. Os fatores que causaram medo e ansiedade ou pioraram a doença ou a morte incluem risco de doença ou morte, sintomas como falta de ar, tratamento com corticoides, doença ou morte de um ente querido, necessidade de medidas preventivas (máscaras, lavagem das mãos, confinamento) e muitos outros fatores pessoais ou sociais (por exemplo, mudanças significativas nas rotinas diárias, isolamento social ou mudanças na escola, no trabalho, na família ou na comunidade). Além disso, alguns especialistas acreditam que a infecção pela COVID-19 induz uma resposta imunológica do hospedeiro que leva a sintomas neuropsiquiátricos (por exemplo, ansiedade, alterações de humor, disfunção neuromuscular). Essas reações neuropsiquiátricas podem ser agudas ou fazer parte de uma síndrome conhecida como COVID longa.

A ansiedade também pode ocorrer em pessoas com um quadro clínico potencialmente fatal gerado pelo medo de morte, dor e dificuldade para respirar (consulte Sintomas durante uma doença fatal: depressão e ansiedade).