A linfadenite é a infecção de um ou mais linfonodos que, geralmente, incham e ficam mais sensíveis.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções bacterianas da pele).

Linfa é um líquido que exsuda dos menores vasos sanguíneos do corpo e faz parte do sistema imunológico do corpo. O líquido passa entre as células, traz nutrição e leva embora substâncias, como células danificadas, células cancerosas e microrganismos infecciosos. Toda a linfa passa através de vasos linfáticos para linfonodos estrategicamente localizados. Os linfonodos e os glóbulos brancos especializados nos gânglios linfáticos trabalham para remover essas substâncias e partículas estranhas do corpo. (Consulte a figura Sistema linfático: ajudando a proteger contra infecções).

A linfadenite é quase sempre provocada por uma infecção, que pode ser causada por bactérias, vírus, parasitas ou fungos. Caracteristicamente, a infecção estende-se até um nódulo linfático (linfonodo) a partir de uma infecção da pele, do ouvido, do nariz, dos olhos ou durante infecções como a mononucleose infecciosa, a infecção por citomegalovírus, a infecção estreptocócica, a tuberculose ou a sífilis. A infecção pode afetar muitos gânglios linfáticos ou apenas aqueles localizados numa determinada zona do corpo.

Sintomas de linfadenite Os gânglios linfáticos infectados aumentam de tamanho e, geralmente, ficam sensíveis e doloridos. Em certos casos, a pele que cobre os nódulos infeccionados fica inflamada, tem uma cor avermelhada e está quente. Algumas pessoas podem ter celulite. As pessoas geralmente têm febre. Às vezes, formam-se cavidades cheias de pus (abscessos). Nódulos linfáticos aumentados que não provocam dor, sensibilidade ou vermelhidão podem indicar a presença de uma doença séria e diferente, como linfoma. Esses gânglios linfáticos devem ser avaliados por um médico. Linfadenite Ocultar detalhes Esta fotografia mostra linfonodos inchados (linfadenite) em uma criança. © Springer Science+Business Media

Diagnóstico de linfadenite Avaliação médica

Às vezes, aspiração e cultura ou uma biópsia de tecido Em geral, a linfadenite pode ser diagnosticada a partir dos sintomas e a sua causa é uma infecção próxima evidente. Quando a causa não pode ser identificada com facilidade, o médico insere uma agulha em um linfonodo e retira (aspira) líquido. Em seguida, a amostra de líquido é enviada para um laboratório para cultura (a amostra é colocada em um meio de cultura que permite o crescimento dos micro-organismos). A cultura pode identificar o organismo causador da infecção. Alternativamente, o médico pode realizar uma biópsia (remoção e exame de um pedaço do linfonodo sob um microscópio).