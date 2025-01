Pilosidade

Níveis altos de hormônios masculinos (andrógenos, como a testosterona) ou aumento de sensibilidade a níveis normais de hormônios masculinos no corpo, resultam, geralmente, em hirsutismo. A testosterona estimula o crescimento de pelo no púbis e nas axilas. A diidrotestosterona estimula o crescimento de pelos na região da barba, e a perda de cabelos no couro cabeludo.

As condições que inclinam o equilíbrio hormonal em favor dos hormônios masculinos podem causar hirsutismo. O equilíbrio pode ser derrubado pelo excesso da produção de hormônios masculinos. Entretanto, no hirsutismo que ocorre em famílias (hirsutismo familiar), os folículos pilosos das mulheres parecem, simplesmente, ser mais sensíveis aos níveis regulares de hormônios masculinos.

A causa mais comum de hirsutismo é

Existem muitas causas menos comuns de hirsutismo (consulte a tabela Algumas causas e características do hirsutismo):

distúrbios hipofisários, ovarianos ou da adrenal que resultam na superprodução de hormônios masculinos

Tumores que produzem hormônios masculinos, incluindo certos tipos de tumores dos ovários, das adrenais, dos pulmões, ou do trato digestivo

Uso de certos medicamentos, como testosterona, danazol ou pílulas anticoncepcionais (contraceptivos orais) com uma dose elevada de progesterona ou o uso sub-reptício de esteroides anabolizantes

Uma característica familiar, que ocorre com maior frequência em pessoas do Mediterrâneo, do Oriente Médio, ou do Sul Asiático

Às vezes, após a menopausa ou durante a gravidez, quando o equilíbrio hormonal se altera

Quando o hirsutismo é causado pelo aumento dos níveis de andrógenos, as mulheres muitas vezes apresentam virilização. A virilização é o desenvolvimento de características masculinas ou outras além do excesso de pelos no rosto e no corpo. Por exemplo