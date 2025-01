Transtornos convulsivos

Nas convulsões de início focal, as convulsões começam em um lado do cérebro.

As convulsões de início focal incluem os seguintes tipos:

Automatismos (atividade motora coordenada, sem propósito, repetitiva)

Atônicas (envolvendo perda do tônus muscular)

Clônicas (envolvendo contrações rítmicas dos músculos)

Espasmos epilépticos (envolvendo flexionar e esticar os braços e flexionar a parte superior do corpo para a frente) em crianças

Hipercinéticas (envolvendo mover as pernas, como ao pedalar uma bicicleta ou se debater)

Mioclônicas (envolvendo contrações súbitas, breves como raios, dos músculos)

Tônico (envolvendo enrijecimento dos músculos de um membro ou de um lado do corpo)

Algumas pessoas que têm uma convulsão de início focal se recuperam totalmente. Em outras, a descarga elétrica anormal se espalha para áreas adjacentes e para o outro lado do cérebro, o que causa uma convulsão generalizada. Convulsões generalizadas que resultam de convulsões focais são chamadas convulsões focais para bilaterais. Isto é, elas começam em um lado do cérebro e se espalham para ambos os lados.

A classificação das convulsões de início focal depende de a pessoa estar consciente durante a convulsão:

A percepção é mantida (chamadas convulsões focais perceptivas).

A percepção é prejudicada (chamadas convulsões focais com percepção comprometida).

Percepção se refere ao conhecimento de si mesmo e do ambiente. Se a percepção for comprometida durante qualquer parte da convulsão, ela passa a ser considerada uma convulsão focal com percepção comprometida. Os médicos determinam se as pessoas permaneceram conscientes durante uma convulsão fazendo perguntas ou, se uma convulsão estiver ocorrendo, verificando se elas respondem ao se falar com elas.

Nas convulsões focais perceptivas, as descargas elétricas iniciam-se numa pequena área do cérebro e permanecem limitadas a essa zona. Como apenas afetam uma área reduzida, os sintomas relacionam-se com a função controlada por essa parte do cérebro. Por exemplo, se a pequena zona do cérebro que controla os movimentos do braço direito (no lobo frontal esquerdo) for afetada, este membro pode se levantar e contrair involuntariamente e a cabeça pode se voltar na direção do braço levantado. As pessoas estão completamente conscientes e cientes do que acontece ao redor. Uma convulsão focal perceptiva pode evoluir para uma convulsão focal com percepção comprometida.

As convulsões Jacksonianas são um tipo de convulsão focal perceptiva. Os sintomas começam numa mão ou num pé e, em seguida, sobem pelo membro à medida que a atividade elétrica se estende pelo cérebro. A pessoa está completamente consciente do que acontece durante o episódio.

Outras convulsões focais perceptivas afetam o rosto, em seguida se espalham para um braço ou, às vezes, uma perna.

A epilepsia parcial contínua é rara. Neste tipo de epilepsia, as convulsões focais acontecem com intervalos de poucos segundos ou minutos e os episódios duram dias ou anos. Elas normalmente afetam um braço, uma mão, um lado do rosto ou um lado do corpo. As pessoas com epilepsia parcial contínua permanecem conscientes. Essas convulsões geralmente resultam de

Em adultos: lesão cerebral (como formação de cicatrizes devido a um acidente vascular cerebral) em uma área do cérebro

Em crianças: inflamação do cérebro (como ocorre na encefalite e no sarampo)

Nas convulsões focais com percepção comprometida, as descargas elétricas anormais começam em uma pequena área do lobo temporal ou lobo frontal e rapidamente se espalham para outras áreas próximas. As convulsões geralmente começam com uma aura que dura de 1 a 2 minutos. Na aura, a pessoa começa a perder contato com o que a rodeia.

Durante as convulsões focais com percepção comprometida, a percepção fica prejudicada, mas a pessoa não fica inconsciente. As pessoas podem fazer o seguinte:

Olhar atentamente

Mastigar ou bater os lábios involuntariamente

Mover as mãos, braços e pernas de modo estranho, sem propósito

Emitir sons sem sentido

Não entender o que outras pessoas estão dizendo

Resistir a ajuda

Outras pessoas são capazes de conversar, mas o seu discurso carece de espontaneidade e o seu conteúdo é pobre. Elas podem estar confusas e desorientadas. Esse estado pode durar vários minutos. Ocasionalmente, as pessoas reagem com violência se forem contidas.