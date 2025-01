Os sintomas de polineuropatia podem surgir de repente (sintomas agudos, que ocorrem ao longo de alguns dias até algumas semanas) ou se desenvolver lentamente e ocorrer ao longo de um período (sintomas crônicos, que ocorrem ao longo de meses a anos) dependendo da causa.

A polineuropatia aguda (como ocorre na síndrome de Guillain-Barré ou com toxinas) costuma começar repentinamente em ambas as pernas e avançar rapidamente em direção aos braços. Os sintomas incluem fraqueza e uma sensação de formigamento ou perda da sensibilidade. Os músculos que controlam a respiração podem ser afetados, causando insuficiência respiratória.

Muitas polineuropatias crônicas afetam principalmente a sensibilidade. Geralmente, a manifestação se inicia nos pés; mas, ocasionalmente, se inicia nas mãos. Os sintomas predominantes são uma sensação de formigamento, perda de sensibilidade, dor e perda do sentido de vibração e de posição (saber onde se encontram os braços e as pernas). Uma vez que se perde o sentido de posição, ocorre uma instabilidade para andar ou mesmo para ficar de pé. Em consequência, os músculos não são utilizados, podendo ficar fracos ou mesmo atrofiados. Com o tempo, podem enfraquecer e atrofiar. Depois, os músculos ficam rígidos e permanentemente mais curtos (chamado contraturas).

A neuropatia diabética causa, com frequência, sensações dolorosas de formigamento ou de ardor nas mãos e nos pés, um quadro denominado polineuropatia periférica. Muitas vezes, a dor piora durante a noite e pode agudizar-se pelo tato ou por uma alteração na temperatura. A pessoa pode perder a sensibilidade à temperatura e à dor, podendo queimar-se, com frequência, e apresentar feridas abertas, causadas pela pressão prolongada ou outras lesões. Sem dor, como um aviso de muito estresse, as juntas ficam suscetíveis a lesões. Esse tipo de lesão é chamado artropatia neurogênica (articulações de Charcot).

A polineuropatia geralmente afeta os nervos do sistema nervoso autônomo que controlam as funções involuntárias do organismo (como pressão arterial, frequência cardíaca, digestão, salivação e micção). Os sintomas característicos são constipação, disfunção sexual e pressão arterial oscilante, sobretudo uma queda súbita da pressão arterial ao levantar-se (hipotensão ortostática). A pele pode ficar pálida e seca e a transpiração pode diminuir. Muito menos frequente, perda do controle de movimentos intestinais ou da diurese, levando a incontinência fecal ou urinária.

As pessoas com polineuropatia hereditária (como a doença de Charcot-Marie-Tooth) podem ter artelhos em martelo, arcos dos pés muito pronunciados e coluna vertebral arqueada (escoliose). As anomalias na sensibilidade e a fraqueza muscular são leves. As pessoas afetadas com sintomas leves podem não notar os sintomas ou os consideram pouco importantes. Outras pessoas são gravemente afetadas.

A recuperação completa depende da causa da polineuropatia.